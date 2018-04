Usa | Barbara Bush; Trump non sarà a funerali

“Qui non metti più piede!”. D’Urso furiosa. Durante la puntata di Pomeriggio 5 - l’ospite ha fatto affermazioni e offese gravissime. Barbara alla fine è esplosa : “Chiedi scUsa e vergognati!” : Barbara D’Urso non transige. Ci sono dei tempi a cui Carmelita tiene particolarmente e quando viene punta sul vivo, non ci pensa su due volte: la sua la dice sempre e comunque. Nella puntata del 19 aprile di Domenica Live si è parlato di bellezza e perfezione estetica, almeno secondo i canoni più comuni. Nel salotto di Canale 5 tra i vari ospiti c’era anche Paola Caruso che come sappiamo è ricorsa alla chirurgia per modificare ...

Addio a Barbara Bush First lady e madre di due presidenti Usa : New York - È stata il pilastro di una delle dinastie più potenti degli Stati Uniti, anche se lei amava definirsi la 'nonna d'America'. L'ex First lady Barbara Pierce Bush è morta a 92 anni nella sua ...

Usa : addio a Barbara Bush - moglie e madre di un Presidente : Barbara Bush è stata moglie e madre ideale per i due George Bush, schierandosi al loro fianco sempre nelle campagne presidenziali e nella loro vita politica. Un sondaggio del 1999 rivelò come il 63% ...

Barbara Bush - morta l'ex first lady/ Moglie e madre di due presidenti Usa : aveva rinunciato a ultime cure : Barbara Bush, morta l'ex first lady, Moglie e madre di due presidenti Usa. Lo ha annunciato la famiglia. aveva rinunciato a ultime cure: le ultime ore trascorse insieme al marito. (Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 08:50:00 GMT)

Usa - morta ex first lady Barbara Bush : 02.23 L'ex first lady Barbara Bush è morta. Lo ha comunicato il portavoce della famiglia. Barbara Bush aveva 92 anni. Negli ultimi tempi era stata più volte ricoverata, si era aggravata negli ultimi giorni a causa di alcune complicazioni polmonari e cardiache. Aveva deciso di rinunciare a tutte le cure e di tornare a casa, dove è spirata circondata dalla sua famiglia.

“5.000 euro”. GF - scandalo a poche ore dalla diretta. Manca pochissimo all’inizio del reality ma la voce che si è diffUsa (riguardo una certa truffa) fa discutere parecchio. Barbara D’Urso senza parole : Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Nip e già si parla di scandali. Andiamo bene… Già. Proprio martedì mattina è uscito un comunicato della produzione che svela alcune novità di questa quindicesima edizione che sarà condotta da Barbara D’Urso. Dunque cosa si è saputo: i concorrenti sono 17 e resteranno nella casa per 7 settimane. Chi si aggiudicherà la vittoria porterà a casa un ricco bottino da 100.000 euro. ...