Un' altra spina per Macron | la nuova legge sull' immigrazione che fatica a passare

(Di venerdì 20 aprile 2018) "Humanisme réaliste". Con umanità ma senza dimenticare il principio di realtà. Che, nel caso specifico della politica francese, vuole dire anche che i doganieri hanno fatto solo il loro lavoro, un paio di settimane fa, scaricando giù dal treno e rispedendola a Ventimiglia quella migrante nigeriana incinta con bambini al seguito ma sprovvista di documenti.E vuol dire anche che la magistratura, la Procura dell'Haute Savoie, ha fatto bene a incriminare per il reato di favoreggiamento dell'clandestina (che la sinistra, le Ong e un pezzo non piccolo della maggioranza, cioè del partito di, bollano con l'espressione "délit de solidarité": fino a cinque anni di carcere e 30mila euro d'ammenda) quella guida alpina di Chamonix che in una notte freddissima di marzo fa diede accoglienza (salvandogli la vita) a un ...