Un povero cane è stato sfigurato da una fetta di prosciutto?

(Di venerdì 20 aprile 2018) Le fake news sono la 'nuova frontiera giornalistica' per ottenere facili like, ma ci sono notizie false ben articolate e notizie false palesemente goliardiche. Quella che ha ripreso a girare da alcuni giorni è chiaramente appartenente alla seconda categoria, ma, sfruttando l'ondata di un animalismo spesso basato molto sull'impulsività emotiva e poco sulla ragione, è inaspettatamente scivolata nel calderone delle fake news scambiate per certezze assolute. Il soggetto dello scatto è uncon unadicotto adagiata sugli occhi e l'unica cosa che potrebbe colpire è il self control del simpatico quadrupede. Come spesso accade, l'immagine da sola permetterebbe agevolmente di svelare l'inganno, quindi è stata unita a una didascalia acchiappalike: 'Questosi è ustionato cercando di salvare la sua famiglia da un incendio, per ogni like e per ogni condivisione sarà ...