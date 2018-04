Un nuovo appuntamento da non perdere … con I gatti della Piramide!!!

romadailynews

(Di venerdì 20 aprile 2018) Il 5 e 6 maggio 2018 Siamo giunti alla XV edizionemanifestazione Iall’ombraPiramide e vi aspettiamo per trascorrere un po’ di tempo con noi e con i nostri meravigliosi: concedetevi un momento di felino-relax! Sabato 5 maggio e domenica 6 maggio 2018 dalle ore 10.30 (fino alle 17.30) presso l’Area ArcheologicaPiramide Cestia ci sarà il catmercatino, vari incontri e attività, e soprattutto avremo cuccioli eche cercano casa! Un’adozione consapevole che vi cambierà la vita e donerete una nuova vita a un piccolo peloso. Madrinamanifestazione l’amica “felina” Licia Colò che consegnerà insieme a Edgar Meyer –Presidente di Gaia Animali&Ambiente, Referente Benessere Animale dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, il Premio Gattara 2018 (quarta edizione) realizzato in collaborazione con Almo Nature. Da non...