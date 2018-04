Un'opera del Porcasi diventa la copertina del libro "Morti bianche" di Bonanni Video : Questa mattina, nella sala gialla di Palazzo dei Normanni, si è svolta la presentazione del libro Morti bianche in Sicilia - cause, eventi e testimonianze, un libro di Ezio Bonanni, presidente dell'ONA Osservatorio Nazionale Amianto. Nella locandina è stata scelta Un'opera del pittore siciliano di impegno civile Gaetano Porcasi, artista che da decenni, attraverso il pennello, denuncia i soprusi che accadono nel territorio nazionale. Il quadro ...

Un libro per aprile : Un testimone del Bataclan, racconti di vita dalla California e dal Mississippi, le similitudini tra esseri umani e animali, la genesi dell’Oxford english dictionary, una storia d’altri tempi dalla Cecoslovacchia. Cosa leggere questo mese. Leggi

L'orgoglio di Torino per il Salone del libro. Chiamparino : "Un progetto politico culturale come le Olimpiadi 2006" : ... Edgar Morin, l'economista Jeremy Rifkin, il dissidente russo Eduard Limonov e i genitori di Giulio Regeni"che si aggiungono ad una serie di protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dello ...

Bologna - ‘A che punto è la città?’. Il libro per sfatare la retorica del buongoverno : A maggio verrà distribuito A che punto è la città? Bologna dalle politiche di “buongoverno” al governo del marketing, un saggio a più mani curato dalla rivista “Gli asini” nata da Goffredo Fofi. Il libro, scritto da architetti, geografi, urbanisti, sociologi, intende ridimensionare la reputazione di Bologna come città laboratorio del “buongoverno”. Lo fa attraverso l’analisi delle retoriche che il partito di governo del Comune di Bologna ...

Lucca Comics & Games al Salone del libro di Torino : imperdibile appuntamento con il Discovery Tour di Assassin's Creed : La mostra di uno dei migliori disegnatori italiani, uno spazio dedicato al gioco da tavolo, il focus sul fumetto, i doppiatori del Trono di Spade, laboratori per giovani e famiglie ma soprattutto gli appuntamenti sulla cultura pop tra cui quello col direttore del Museo Egizio alla scoperta di un videogioco ambientato nell'Antico Egitto: Lucca Comics & Games onora alla grande la partnership con il Salone del Libro di Torino, in programma al ...

Vintage-mania : la bellezza del libro è in copertina : Ce n'è per tutti i gusti e di tutti i generi , basta farsi un giro sull' account Instagram @libribellishop , , noi vi mostriamo una selezione di volumi legati alla moda, alla bellezza e al mondo ...

Perché il carsharing riveste un ruolo decisivo nello sviluppo della mobilità elettrica : car2go pubblica il libro Bianco : Il carsharing elettrico può dare una nuova spinta a favore della diffusione dei veicoli elettrici. car2go, leader mondiale nel settore del carsharing a flusso libero, pubblica oggi un Libro Bianco che illustra le cinque principali ragioni per cui il carsharing elettrico riveste un ruolo centrale nello sviluppo della mobilità elettrica. “Il carsharing completamente elettrico rappresenta un ambiente di collaudo ottimale per le auto ...

Lega - storia e ascesa di Salvini nel libro “Il Militante”. Bordin : “È uno che le spara grosse - un po’ come i Radicali. Però più cinico” : Tre anni fa Matteo Salvini “veniva quasi dal niente, se non per la Lombardia, almeno per la politica nazionale. Oggi ha portato la Lega ai risultati che sappiamo”. Chi è il leader del Carroccio e da dove viene? Alessandro Franzi e Alessandro Madron, cronisti dell’Ansa e de Ilfatto.it seguono la Lega da anni. Hanno presentato a Roma, alla Libreria del Viaggiatore, il loro libro, Matteo Salvini #ilMilitante (goWare, 2018), che dopo la ...

La figlia di De Gasperi : «Messa in San Pietro - le paste - la vittoria. Il mio 18 aprile» Gratis il libro di Montanelli : Maria Romana De Gasperi 70 anni dopo il trionfo della Dc, che guidata dal padre incassò il 48% dei voti alle elezioni

Salute : un libro svela un approccio ‘alla Einstein’ per il medico del pronto soccorso : Il genio di Albert Einstein nel lavoro di un medico di emergenza-urgenza in un pronto soccorso. L’analogia tra l’approccio scientifico del grande fisico tedesco e quello dei camici bianchi è al centro del libro ‘Einstein in pronto soccorso’ (Aracnee Editrice) firmato dal medico Luigi Elisei. “La filosofia della medicina d’urgenza è quella della riduzione della complessità – afferma lo scrittore ...

Sisma : un libro per ricostruzione : ANSA, - ROMA, 13 APR - Un libro per ricostruire il futuro e, al tempo stesso, conservare la memoria del passato. E' l'obiettivo che si sono dati 58 professionisti con il libro "Mantemiamoci forte". Il ...

Sisma : un libro per ricostruzione : ANSA, - ROMA, 13 APR - Un libro per ricostruire il futuro e, al tempo stesso, conservare la memoria del passato. E' l'obiettivo che si sono dati 58 professionisti con il libro "Mantemiamoci forte". Il ...

Cdp Banca per gli investimenti? Il libro dei sogni di Luigi Di Maio Perché il piano 5S non sta in piedi : Luigi Di Maio, in campagna elettorale in Molise, sogna una Cassa depositi e prestiti (Cdp) che si trasformi, o faccia nascere al suo interno, in una Banca d’investimenti pubblici. Sulla carta potrebbe essere lo strumento per finanziare infrastrutture strategiche e garantire l’accesso al credito a condizioni agevolate a Pmi, agricoltori e famiglie, ma vi sono molti rischi e limiti di cui l’esponente M5S non sembra tener conto: ...

Parenzo : 'Per Di Battista Berlusconi è il male assoluto ma pare abbia incassato 400mila Euro dalla Mondadori per un libro' : David parenzo critica Alessandro Di Battista per le sue frasi su Berlusconi, visto come il male assoluto 12 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook