Un imperdibile video ci mostra la gioia e la commozione di Cory Barlog di fronte alle

11 elementi chiave di Frostpunk in un imperdibile video : Dopo aver stupito tutti con il fantastico This War of Mine (un gioco sulla guerra che ci mostra il conflitto attraverso gli occhi dei civili innocenti), 11 bit Studios non si è di certo adagiata sugli allori. La software house punta infatti a proporre un city builder originalissimo e dal potenziale incredibile.Frostpunk ci trasporta di peso in un mondo post-apocalittico senza pietà, in cui tutto è coperto dai ghiacci e l'unica speranza di ...

Alla scoperta degli spostamenti con le ragnatele di Spider-Man in un nuovo imperdibile video : In un gioco dedicato all'arrampicamuri più famoso del mondo dei supereroi non si può che porre particolare cura nel sistema di movimento dell'eroe. Azzeccare l'agilità e le incredibili capacità di spostamento dell'Uomo Ragno è fondamentale per la buona riuscita di un gioco dedicato all'eroe e Insomniac Games si è impegnata duramente per fare centro all'interno di Spider-Man.Pare proprio che le parole d'ordine per la realizzazione del sistema di ...

L'esplorazione e i temibili Troll nel nuovo imperdibile video gameplay di God of War : In attesa del 20 aprile e dell'evento esclusivo dedicato al gioco a cui potreste partecipare grazie a PlayStation ed Eurogamer.it, ogni nuovo filmato dedicato a God of War si rivela indubbiamente imperdibile.In questo caso ci troviamo alle prese con un nuovo video gameplay pubblicato dal canale ufficiale di PlayStation e segnalato da DualShockers. Il filmato mostra alcuni degli aspetti fondamentali della nuova direzione intrapresa dalla serie. ...

Alle 17 un'imperdibile diretta con God of War : Q&A - tante nuove informazioni e video gameplay tutti da scoprire : A circa un mese dall'uscita ufficiale fissata per il 20 aprile è già il momento di concentrarci sull'attesissimo God of War, l'esclusiva PS4 che segna il ritorno dell'iconico Kratos e che allo stesso tempo rappresenta un importante rinnovamento per questo storico franchise Sony.Il nostro Lorenzo Mancosu ha avuto la possibilità di vedere da vicinissimo il titolo grazie a un evento organizzato da Sony stessa e in concomitanza con la pubblicazione ...