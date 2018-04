Un gol per combattere la distrofia

Biologico - Europarlamento vara il nuovo regolamento. L’Italia di traverso : ‘Occasione persa - pessimo compromesso’ : Gli europarlamentari italiani bocciano il regolamento europeo sul bio che entrerà in vigore nel 2021. Il provvedimento che disciplinerà produzione e commercializzazione dei prodotti è stato approvato con 466 voti a favore (124 voti contrari e 50 astensioni) dall’Europarlamento, nonostante abbiano votato contro gli europarlamentari italiani di tutti i partiti, che chiedevano norme più restrittive, soprattutto sulla soglia di contaminazione ...

“Sono gay”. Bomba nel mondo del cinema. Dopo settimane di pettegolezzi - il noto attore ha deciso di svelare a tutti il suo “segreto” più importante. Tutti a bocca aperta : Sono settimane che se ne parla. settimane che circola la voce. Ma sembrava si trattasse solamente di un gossip. E invece è la verità. È gay e lui, amatissimo vip, ha deciso di confessarlo a Tutti i suoi fan che, bisogna ammetterlo, sono rimasti abbastanza stupiti… Ma come mai la famosa (e giovane) star ha deciso di fare coming out? La “colpa” è di una canzone… Il ragazzo, Dopo aver ascoltato la canzone No tears left to cry di Ariana Grande, ha ...

golf - PGA Tour 2018 : Grayson Murray in testa - dominio USA nel Valero Texas Open. Prosegue il momento difficile per Sergio Garcia : dominio USA nel primo giro del Valero Texas Open, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Oaks Course di San Antonio, nel Texas. A guidare la classifica c’è Grayson Murray, che ha concluso il primo round in 67 colpi, 5 sotto il par, e ha piazzato due straordinari birdie alle buche 17 e 18, riscattando in tal modo un double bogey alla 7. Alle sue spalle c’è un folto gruppo ...

Di Maio all'angolo - se tocca a Fico riapertura al Pd : Testacoda Salvini-Di Maio. Il segretario del Carroccio non riesce a intestarsi la delega piena dal centrodestra e il capo politico del M5S non vuole terzi incomodi. Tra i due c'è stata una telefonata ...

Assalto al caveau di Catanzaro - preso il commando che usò un cingolato per sfondare i muri : Specialisti pugliesi di Cerignola aiutati da basisti locali calabresi. Le indagini hanno portato all'arresto dei responsabili del colpo paramilitare valso 8 milioni di bottino

Nuova tegola per gli amaranto. Si infortuna il portiere Perisan : Arezzo 19 aprile 2018 - Altra tegola per l'Arezzo. Samuele Perisan è in forte dubbio per la trasferta di Pontedera. Massimo Pavanel potrebbe purtroppo fare a meno dell'estremo difensore arrivato a ...

Arriva la conferma per una versione non VR di Battlezone gold Edition : L'adattamento VR di Battlezone è considerato da molti un titolo per la realtà virtuale davvero meritevole sottolinea VRfocus.Non a caso è stato elogiato dalla critica come "intenso e avvincente", un titolo ricco di innumerevoli ore di gioco tra macchine rotanti distruttive e molto divertimento.Ebbene, lo sviluppatore inglese Rebellion ha annunciato una Gold Edition del gioco, edizione che conterrà tutti i DLC lanciati fin ora e che espanderà il ...

Bullismo - il preside dell’Itc Carrara di Lucca dopo le minacce al prof : “Qualcuno perderà l’anno. Valuteremo posizioni dei singoli” : “Qualcuno perderà sicuramente l’anno ma non tutti anche perché la scuola deve rappresentare un’occasione di crescita e di recupero. Ovviamente ci saranno delle punizioni ma non va fatta di tutta un’erba un fascio. Con le famiglie abbiamo valutato di lasciare i ragazzi a casa per qualche giorno: bisognerà valutare la posizione dei singoli”. E’ in sintesi il pensiero del professor Cesare Lazzari, il preside ...

Previdenza - Poletti : regole per aiutare cassa private a investire : Roma, , askanews, - "Bisogna produrre le migliori condizioni perché le casse private di Previdenza possano investire nell'economia reale e possano farlo in equilibrio con le loro finalità istituzionali, che sono garantire la pensione ai loro iscritti e farlo nell'interesse della collettività". Così il ministro del Lavoro,...

Second l’autorità olandese per il controllo dei videogames alcuni titoli violano le regole sul gioco d’azzardo. Le possibili implicazioni : Secondo la Dutch Gaming Authority, l’ente olandese che si occupa di effettuare verifiche sui titoli in commercio nei Paesi Bassi alcuni videogiochi hanno caratteristiche che li rendono paragonabili al gioco d’azzardo. Seguici su Instagram! Già lo scorso anno, con l’uscita di Star Wars Battlefront 2, il gioco ispirato alla saga di Guerre Stellari, era salito alla […] L'articolo Second l’autorità olandese per il controllo dei ...

Fedez e J-Ax insieme per un nuovo singolo. A Palm Springs per le riprese del video : Indietro 19 aprile 2018 2018-04-19T12:23:14+00:00 ROMA – Al grido di “Ancora un’altra estate arriverà”, Fedez e J-Ax hanno annunciato tramite i loro canali social l’arrivo di un nuovo singolo insieme. L’ultimo prima della separazione. I due artisti si sono ritrovati a Palm Springs, in California, per girare un video che si prospetta stravagante. Lo si […]

Svelata la copertina di No Tears Left To Cry di Ariana Grande - cover e foto promozionali del nuovo singolo : Dopo mesi di mistero intorno al nuovo singolo, è stata Svelata la copertina di No Tears Left To Cry di Ariana Grande, il nuovo singolo che anticipa l'uscita del quarto album in carriera. La scelta della cover è ricaduta su un'immagine semplice ed essenziale, che mostra il profilo destro della cantante con colori arcobaleno ad illuminarle gli occhi. La cover mostra il titolo del nuovo singolo di Ariana Grande scritto a caratteri ...

Quale E’ Il Miglior Operatore Per Triangolare Velocemente? : Devi cambiare Operatore per approfittare di un’imperdibile offerta, ma prima devi Triangolare? Quali sono gli operatori Migliori e più veloci per fare una triangolazione? Ecco i nostri consigli! Operatore per Triangolare velocemente: Quale scegliere? Come avrai sicuramente letto sulle pagine di YLU, attualmente ci sono tantissime offerte e promozioni per cambiare Operatore mantenendo il proprio numero. […]

Huawei P20 Pro primo aggiornamento firmware per singola sim e dual sim : i dettagli : Disponibile da poche ore il primo aggiornamento firmware ufficiale per l’Huawei P20 Pro in Italia singola sim e dual sim: ecco le principali novità del software.Se avete acquistato di recente un Huawei P20 Pro vi segnaliamo che da qualche ora l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware, il primo per il nostro paese.Huawei P20 Pro arriva il primo aggiornamento firmware in Italia: i dettagliNon è ...