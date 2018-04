Un duetto di Niall Horan con Julia Michaels dopo il tour insieme? Il cantante | “È una

optimaitalia

(Di venerdì 20 aprile 2018) Undiconin arrivo? Ilirlandese ha in programma grandi sorprese per i prossimi mesi!Stando ad una recente intervista nel Regno Unito,avrebbe in programma una collaborazione musicale con, la giovane popstar nota per il successo internazionale di Issues. Inoltre, laapre attualmente i concerti del Flicker2018 di, occasione che ha permesse ai due cantanti di conoscersi meglio ed entrare in sintonia.Secondo quanto trapelato, i due avrebbero già scritto diverse canzoni, e starebbero ora progettando di registrare alcuni pezzi in studio. Queste le parole dial Daily Star:"È fantastico, abbiamo questa relazione fratello-sorella e ci stuzzichiamo l'un l'altro per tutto il tempo, ci comportiamo come se non ci piacessimo, ma in realtà ci vogliamo un sacco di ...