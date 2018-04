UeD over | Gemma e Giorgio sono tornati insieme

“Ecco perché ho mollato!”. UeD : Anna Tedesco inviperita. Dopo aver lasciato il trono over la dama (sofferente e disillusa) svela i veri motivi della sua uscita : “Lui mi ha distrutta” : Negli ultimi tempi era salita agli onori delle cronache, Anna Tedesco si stava imponendo come dama di punta del trono over. Ma alla fine non si è dimostrata ‘tosta’ come Gemma Galgani e di fronte alle critiche inevitabili ha capitolato e ha mollato. Nel corso della sua permanenza a Uomini e Donne, la bella bionda aveva stretto un’amicizia con Giorgio Menetti, tra i due sembrava essere nato un sentimento che però non ha dato buon esito. Ma ...

UeD anticipazioni over : Gemma - Giorgio ed il regalo contestato : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo a Uomini e Donne. Ieri, 28 aprile, è stata registrata una nuova puntata dello show dedicata al trono over e a tutte le dinamiche che ogni volta nascono e finiscono fra le sue dame ed i suoi cavalieri. Ma vediamo insieme cosa è successo questa settimana. La lite infinita Ieri è stato registrato un nuovo appuntamento del trono over dove non ...

Filippo Nardi al Trono Over UeD? La risposta dell'ex naufrago : Filippo Nardi è uno dei personaggi di punta dell'edizione in corso dell'isola dei Famosi: l'italo-inglese è stato eliminato dal gioco, rientrano in studio proprio quando Alessia Marcuzzi si è sfogata contro Eva Henger, ma i fan continuano a seguirlo. La sua storia ha interessato il pubblico di Canale 5: Nardi è apparso molto cambiato da quando è comparso per la prima volta in tv, in qualità di concorrente del Grande Fratello. Adesso è papà e ...

“Scoppiati” UeD - fine del sogno al Trono Over. L’annuncio dato dalla coppia che per ora non commenta. Il loro sembrava l’amore perfetto : fine della favola. E niente lieto fine. Peccato per loro, che sembravano davvero uniti. Peccato per tutti i fan di Uomini e Donne che, per mesi, hanno sognato, seguito e acclamato un amore da pellicola anni ’30. Almeno così è stato fino a qualche mese fa quando, all’improvviso, l’incantesimo è finito e ognuno è tornato a percorrere la sua strada. Dalle redazione e da Maria nessuno commento. Ma in rete le domande fioccano, destinate però a ...