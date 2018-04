UeD anticipazioni 18 04 | tre coppie lasciano il programma

UeD anticipazioni over : Gemma - Giorgio ed il regalo contestato Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo a Uomini e Donne [Video]. Ieri, 28 aprile, è stata registrata una nuova puntata dello show dedicata al trono over e a tutte le dinamiche che ogni volta nascono e finiscono fra le sue dame ed i suoi cavalieri. Ma vediamo insieme cosa è successo questa settimana. La lite infinita Ieri è stato registrato un nuovo appuntamento del trono over ...

UeD anticipazioni over : Gemma - Giorgio ed il regalo contestato : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo a Uomini e Donne. Ieri, 28 aprile, è stata registrata una nuova puntata dello show dedicata al trono over e a tutte le dinamiche che ogni volta nascono e finiscono fra le sue dame ed i suoi cavalieri. Ma vediamo insieme cosa è successo questa settimana. La lite infinita Ieri è stato registrato un nuovo appuntamento del trono over dove non ...

UeD anticipazioni 26/03 : il bacio di Nilufar e l'abbandono di Giordano e Lorenzo : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci delle utime anticipazioni del trono classico di Maria De Filippi. Oggi infatti è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dove a far da padroni sono stati soprattutto i corteggiatori di Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Ma vediamo insieme cosa è successo. l'abbandono di Lorenzo Riccardi Oggi pomeriggio è stata registrata un'altra puntata del trono classico ...

Anticipazioni UeD : Nilufar perde Stefano Guglielmini : Uomini e Donne: Stefano Guglielmini sbotta e dice addio a Nilufar Addati In queste ultime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne a far molto discutere i numerosi telespettatori è stata indubbiamente la tronista Nilufar Addati. Il motivo? La ragazza è andata su tutte le furie dopo che Lorenzo Riccardi è uscito in esterna con Sara Affi Fella. E in quella occasione i due si sono scambiati anche un bacio. Tuttavia Nilufar, come riportato dalle ...