Uccide il marito | poi trova e ammazza una sua sosia per rubarle l’identità

Si rifiuta di fare sesso col marito : il 51enne la Uccide a calci e poi se ne va a dormire : Kevin Smitham, 51enne britannico, ha confessato l'omicidio della moglie Kanda Smitham, 29 anni. La coppia si trovava in Thailandia per festeggiare il Capodanno locale. Avrebbe aggredito la donna dopo che quest'ultima si è rifiutata di fare sesso con lui.Continua a leggere

Fece Uccidere amante da marito - processo : ANSA, - BARI, 13 APR - La Procura di Bari ha chiesto due condanne a 30 anni e a 16 anni di reclusione rispettivamente per l'esecutore materiale e per l'istigatrice dell'omicidio premeditato dell'...

Sorvegliato speciale Uccide marito e moglie di Gela : era l'ex della donna : Una sparatoria, avvenuta oggi pomeriggio intorno alle ore 18,15 a Caravaggio, in provincia di Bergamo, sarebbe la causa della morte di due coniugi, entrambi di Gela. Ad essere rimaste uccise per mano di un uomo, di cui ancora non sarebbero state divulgate le generalità, sono stati Carlo Novembrini, 51 anni, e Maria Rosa Fortini, 40 anni. La vicenda Era pomeriggio inoltrato quando un uomo avrebbe fatto irruzione in un capannone di via Treviglio, ...

Omicidio a Servola - anziana Uccide il marito a coltellate : Omicidio a Servola – Arrestata questa mattina un’anziana di 69anni, che in seguito ad una lite ha ucciso il marito a colpi di coltello. La coppia di Servola, rione di Trieste, era appena rientrata ieri dopo la festa di Pasqua trascorsa con dei parenti. L’Omicidio di Servola è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa delle gravi ferite. Omicidio a Servola, ...

Donna Uccide marito in casa - arrestata : ANSA, - TRIESTE, 2 APR - Gli ha strappato il coltello dalle mani, arrabbiata per l'ennesima lite e sentendosi minacciata, e lo ha colpito al petto con la stessa arma. E' la ricostruzione della morte ...

Marito e moglie suicidi a Pegognana - nel mantovano. Avrebbero provato ad Uccidere anche la figlia : Marito e moglie sono stati trovati impiccati nella loro abitazione di Pegognaga, nel mantovano. Per gli investigatori si tratterebbe di un doppio suicidio avvenuto davanti all'unica figlia di sei anni, trovata ieri sera in casa dal nonno in stato di shock e con dei lividi sul collo che potrebbero far sospettare l'intenzione dei genitori di uccidere anche lei. La bimba si trova ora nel reparto di pediatria dell'ospedale Carlo Poma di MantovaLui ...

Uccide l’ex marito con 12 coltellate : ecco perché per i giudici è innocente : Nel 2004 Luciana Cristallo, 39 anni, ammazza a coltellate l'ex marito e padre dei suoi quattro figli, Domenico Bruno e insieme al nuovo compagno getta il cadavere nel Tevere, che lo restituisce poco dopo. L'accusa chiede l'ergastolo, ma al processo, incredibilmente, la situazione si ribalta. ecco perché la donna che ha ucciso suo marito è innocente.Continua a leggere

Francia : violentata per anni - Uccide il marito. Una condanna ‘lieve’ è giusta? : La Francia è divisa sulla condanna a soli tre anni inflitta ad Edith Scaravetti che nel 2014 sparò con una carabina al marito, Laurent Baca, poi ne murò il corpo nel cemento. Venne arrestata dopo tre mesi e avendo già trascorso più di tre anni in carcere, dopo la sentenza è potuta tornare alla sua vita. La Corte d’Assise dell’Haute Garonne era composta in maggioranza da donne e c’è chi sostiene che la composizione della giuria abbia influito ...

“Mi aiuti a Uccidere a mio marito?” : l’omicidio di Maurizio Gucci : Ossessionata dall'odio per l'ex marito, Patrizia Reggiani, per tutti 'Lady Gucci', assoldò la sedicente 'maga' Pina Auriemma, per far uccidere Maurizio Gucci. L'erede della maison di moda, fu ucciso a colpi di pistola il 27 marzo 1995, a Milano. I colpevoli rimasero nell'ombra per due anni, fino a quando un portiere d'albergo non si vantò: "Ho ucciso Maurizio Gucci".Continua a leggere

Uccide il marito violento e mura il cadavere nel cemento : condannata a tre anni : E' polemica in Francia dopo la condanna a tre anni di carcere per Edith Scaravetti, la donna colpevole di aver ucciso il marito violento con una carabina e averne murato il cadavere nel cemento. La pubblica...

Il marito la picchia - lei lo Uccide e mura il cadavere nel cemento : la storia di Edith : Il marito la picchia, lei lo uccide e mura il cadavere nel cemento: la storia di Edith Il caso di Edith Scaravetti, 31enne di Tolosa, divide la Francia: dopo aver ucciso il marito e occultato il cadavere, è stata condannata a 3 anni di reclusione, contro i 20 chiesti dall’accusa, ma avendoli già scontati, adesso […]