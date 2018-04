Tumori | uno studio collega i metalli del suolo alla mortalità a causa del cancro

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018) Il rischio di morire di tumore non è lo stesso in tutte le aree geografiche. Esistono molti fattori che esercitano un’influenza e, tra questi, il tipo di terreno, poiché può contenerepesanti e semiche sono cancerogeni per gli umani. L’esposizione cronica a questi elementi tossici, che entrano nel corpo attraverso la catena alimentare, potrebbe aumentare la frequenza di alcuniin determinate zone. Per questi motivi, i ricercatori del Carlos III Health Institute (ISCIII) e del Geological and Mining Institute of Spain (IGME) hanno valutato congiuntamente la possibile associazione statistica tra le concentrazioni dipesanti nel terreno e ladi diversi tipi di. Tra le associazioni trovate vi sono:all’esofago e piombo, tumore al polmone e rame, tumore al cervello e arsenico, tumorevescica e cadmio. I ricercatori hanno ...