Tumori | la chemio non renderà più sterili | bene i primi test in Germania

(Di venerdì 20 aprile 2018) Passi avanti compiuti da ricercatori tedeschi verso la preservazione della fertilità delle donne colpite da un tumore. Senza necessità di prelevare e conservare preventivamente gli ovociti: il team guidato da Volker Dötsch dell’Istituto di chimica biofisica dell’Università di Goethe () ha infatti messo a punto un sistema,ato con successo per ora sui topi, che fa da ‘scudo’ agli effetti nocivi dellaterapia, salvaguardando le cellule uovo. Al contrario degli uomini, che producono nuove cellule spermatiche durante tutta la loro vita, le donne nascono con un numero predefinito di ovociti. Quando questa riserva è esaurita, inizia la menopausa. Il numero di ovociti può essere annientato prematuramente in caso diterapia, con conseguente menopausa precoce. Ciò si traduce non solo in infertilità, ma anche in problemi ormonali come ...