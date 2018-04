Tuffi | Campionati Italiani Indoor 2018 | Elena Bertocchi e Giovanni Tocci protagonisti

oasport

(Di venerdì 20 aprile 2018) Si sono aperti a Torino i, prima tappa di qualificazione per gli Europei di Edimburgo del prossimo giugno. Una giornata che ha visto mettersi in luce due dei grandidi questa rassegna nazionale,. La milanese ha dominato la gara dai 3 metri, conquistando il titolo italiano con il punteggio di 301.30. Una prova senza grandi acuti per la rappresentante dell’Esercito, che ha tenuto una media di 60 punti per tuffo, con il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato che ha totalizzato il massimo punteggio di 66.00. Al secondo posto si è classificata Laura Bilotta (Fiamme Oro Roma), che ha chiuso la sua gara con un punteggio finale di 255.60, mentre in terza posizione ha chiuso Chiara Pellacani (MR Sport F.lli Marconi) con un score complessivo di 243.25. Nella gara del metro maschile la vittoria è andata al ...