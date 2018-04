Trump menti' per classifica Forbes

Beige Book smentisce Trump : aziende Usa preoccupate da guerra dazi : Nel documento, la Fed ha inoltre sottolineano che l'economia statunitense ha continuato a espandersi a un passo tra il 'modesto' e il 'moderato' tra marzo e l'inizio di aprile mentre sul fronte ...

SIRIA - MACRON SMENTITO DA Trump/ Casa Bianca rilancia sui tempi : "militari Usa presto a casa" : SIRIA, dopo i bombardamenti di Usa-Francia-Gb contro Assad, emergono le prime crepe nell'alleanza tra TRUMP e MACRON. Appello dei cristiani di Damasco Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:43:00 GMT)

Macron : convinto Trump a restare in Siria. Casa Bianca smentisce : Washington smentisce Emmanuel Macron, dopo che il presidente francese ha detto di aver convinto Donald Trump a non ritirare le forze Usa dalla Siria e di restare anzi nel paese "nel lungo termine".

Siria - Macron : 'Gli Usa restano a lungo'. Ma Trump smentisce : Emmanuel Macron ha rilanciato la sua presidenza a quasi un anno dall'elezione, difendendo - con le unghie e con i denti - una serie di decisioni che hanno lacerato non solo la Francia, ma il mondo ...

SIRIA - RUSSIA : “STRATEGIA GUERRA Trump E PROFUGHI IN UE”/ Pentagono smentisce Macron su armi chimiche Assad : SIRIA, l'attesa di TRUMP prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Pentagono smentisce Macron, RUSSIA avverte l'Ue(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:57:00 GMT)

Trump e Macron pronti all'attacco "Bombardamenti entro 72 ore" Allarme Eurocontrol sui voli di linea : L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha pubblicato un'allerta su possibili bombardamenti aerei in Siria "entro le prossime 72 ore". Pronta l'escalation militare di Usa e Francia contro Assad Segui su affaritaliani.it

Casa Bianca : 'Trump ha sempre smentito relazione con pornostar' : Il portavoce della Casa Bianca, Raj Shahri, ha risposto a domande dei giornalisti sull'intervista alla pornostar Stormy Daniels che sostiene di aver avuto un rapporto con Donald Trump nel 2006. "Il ...

Armamenti e nucleare - Trump vedrà Putin : 18.30 "Tra non molto tempo" incontrerò Putin. Così Trump all'incontro con il principe saudita,Salman alla Casa Bianca.Il presidente Usa si è complimentato con il leader russo per "la vittoria alle elezioni". I due vogliono discutere della "corsa agli Armamenti,di Ucraina, Siria e Corea del Nord. Abbiamo speso 700mld di dollari nella difesa, siamo la prima potenza mondiale" dice Trump. Mentre a Salman ha detto:"In Iran accadono cose brutte". ...

Trump chiama Putin e spegne la polemica sulle congratulazioni. Il presidente russo : "Conteniamo la corsa agli armamenti" : Il presidente Usa Donald Trump ha chiamato Vladimir Putin per congratularsi della sua rielezione. Lo fa sapere il Cremlino. Nel corso della telefonata i due leader hanno discusso la possibilità di un futuro incontro. Precedentemente aveva fatto discutere il fatto che Trump non aveva ancora telefonato per la rielezione. Ma "non deve essere considerato come un atto non amichevole", aveva dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ...

Trump caccia anche McMaster. Ma la Casa Bianca smentisce : Acque sempre molto agitate alla Casa Bianca. Il Washington Post e il Wall Street Journal scrivono che Trump ha deciso di mandare via il consigliere per la Sicurezza nazionale H.R. McMaster e sta ...

"Trump licenzia consigliere per la Sicurezza McMaster". Poi Casa Bianca smentisce il Washington Post : Da settimane si vociferava che anche McMaster fosse in bilico, ma la sua sostituzione sembra aver subito un'accelerazione dopo il licenziamento, tre giorni fa, del segretario di Stato Rex Tillerson. Secondo quanto scrive il giornale, se il presidente non ha ancora mandato via McMaster è solo perché vuole evitare che il generale a tre stelle "sia umiliato e che al suo Posto arrivi un successore forte"

Donald Trump visita gli stabilimenti della Boeing in Missouri : Saint Louis , askanews, - Una visita amichevole per parlare di modelli di business e della riforma delle tasse quella di Donald Trump agli stabilimenti della Boeing in Missouri. Ma quella del ...

Analisti : di Trump sono più pericolosi i dazi dei licenziamenti : ... le turbolenze all'interno della Casa Bianca non dovrebbero influire sull'andamento di mercato; più pericolose risultano invece le conseguenze della guerra commerciale in arrivo qualora la politica ...

Trump - stretta investimenti-import Cina : 04.30 L'amministrazione Trump sta considerando una stretta senza precedenti sugli investimenti di Pechino negli Stati Uniti e l'imposizione di dazi su una larga fetta delle importazioni dalla Cina. L'obiettivo sarebbe quello di punire il paese guidato da Xi Jinping, accusato di furto sul fronte dei diritti di proprietà intellettuale. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando fonti vicine al dossier.