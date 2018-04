Trovato morto a 28 anni il dj svedese Avicii

Morto Avicii - musica sotto choc : il dj che ha lavorato con Madonna e Colplay Trovato senza vita in Oman a 28 anni : A fine 2016 si era ritirato dalle scene, ma prima di allora era fra i dj più pagati al mondo: secondo Forbes, ricorda sempre Tmz, nel 2014 aveva guadagnato 28 milioni di dollari . Il suo ultimo post ...

Avicii Trovato morto in Oman : il dj svedese aveva 28 anni - ha collaborato con Madonna e i Coldplay : È stato trovato morto durante un viaggio a Muscat, capitale dell’Oman, ma sulle cause del decesso ancora nessuna notizia. aveva 28 anni Tim Bergling, noto in tutto il mondo come Avicii, dj e produttore svedese che nella sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Madonna e dei Coldplay. La notizia del decesso è stata riportata dalla Bbc, che ha citato le parole di Diana Baron, agente dell’artista. “È con profondo ...

Il dj Avicii Trovato morto : aveva 28 anni : Il musicista, produttore e dj svedese Avicii, celebre in tutto il mondo per il brano "Wake me up", è stato trovato morto oggi a Muscat, in Oman. Il dj...

Elmas. Giovane Trovato morto tra la vegetazione : Un corpo senza vita è stato trovato lungo la ferrovia che costeggia la laguna di Elmas (Cagliari). Tra la vegetazione

Giovane Trovato morto a Rimini - l’autopsia rivela : ucciso con 2 colpi di pistola : Il Giovane senegalese di 27 anni trovato senza vita a Rimini è stato ucciso. Due i colpi pistola che lo hanno raggiunto. Ci sarebbe un fermo.Continua a leggere

Giovane Trovato morto a Rimini - l’autopsia rivela : ucciso con 2 colpi di pistola : Giovane trovato morto a Rimini, l’autopsia rivela: ucciso con 2 colpi di pistola Il Giovane senegalese di 27 anni trovato senza vita a Rimini è stato ucciso. Due i colpi pistola che lo hanno raggiunto. Ci sarebbe un fermo.Continua a leggere Il Giovane senegalese di 27 anni trovato senza vita a Rimini è stato ucciso. […]

Ciclismo - altro dramma : Goeleven come Astori - Trovato morto nella sua camera : Jeroen Goeleven, corridore della Snake Cycling Team, è stato trovato senza vita nel suo letto in Belgio. Ad annunciare la morte del giovane ciclista è stato il padre che sui social ha scritto: “la nostra famiglia è distrutta. Ho trovato nostro figlio morto nella sua stanza. Siamo in profondo lutto”. Jeroen Goeleven era tornato negli amatori dopo due anni nella categoria Continental (nella Colba Superano Ham). Pochi giorni fa il belga ha vinto il ...

Rimini - Trovato morto ai piedi di una panchina e in una pozza di sangue : aveva 27 anni : Il corpo di un senegalese di 27 anni, regolare in Italia, è stato trovato senza vita ai piedi di una panchina e in una pozza di sangue in via Coletti a Rimini. Per gli inquirenti, che lo definiscono un "bravo ragazzo", è omicidio: "Stroncato da un forte trauma alla testa".Continua a leggere

Vicenza - centralinista della Basilica di Sant’Antonio Trovato morto al lago di Fimon : Mercoledì mattina, lungo le rive del lago di Fimon, ad Arcugnano, è stato trovato il cadavere di Lorenzo Casonato, 54enne che lavorava al centralino telefonico della Basilica di Sant’Antonio a Padova. Al momento tutte le ipotesi sono aperte.Continua a leggere

Rimini - giovane Trovato morto. Per gli investigatori è omicidio : Rimini, 18 aprile 2018 - E' stato trovato senza vita nella zona di via Coletti. Si tratta di un giovane , originario del Senegal, immigrato e regolare sul nostro territorio. L'allarme è stato dato da ...

Lutto nel ciclismo - a 25 anni Trovato morto nel letto dal papà : "La nostra famiglia è distrutta" : Un altro Lutto sconvolge il mondo del ciclismo: è morto il 25enne belga Jeroen Goeleven. Tesserato per lo Snake Cycling Team, Goeleven è deceduto nel sonno. A trovarlo nel letto della sua camera dal padre...

Ciclismo - Trovato morto un altro ciclista belga : è Jeroen Goeleven : Una nuova tragedia scuote il mondo del Ciclismo belga. E' morto Jeroen Goeleven, 25enne corridore del Team Snake Cycling . Ne dà notizia la squadra. Il giovane atleta, dilettante, è stato ritrovato senza vita nella sua stanza ...

Nuovo lutto nel ciclismo belga : Trovato morto nel sonno il giovane Goeleven : Aveva solo 25 anni e proprio nel giorno in cui moriva il suo connazionale alla Rubaix, Michael Goolaerts aveva vinto il titolo di Campione del Limburgo a cronometro: "Siamo in profondo lutto", il padre su Facebook. La polizia ha aperto un'inchiesta per capire le cause del decesso.Continua a leggere

Dramma nel mondo del ciclismo : Goeleven come Astori - Trovato morto nella sua camera : Jeroen Goeleven ciclista della Snake Cycling Team è morto nel suo letto. La Polizia apre le indagini per capire cosa è successo Jeroen Goeleven, corridore della Snake Cycling Team, è stato trovato ...