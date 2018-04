Trova un corpo di donna carbonizzato mentre corre nel parco

Roma - il corpo di una donna Trovato carbonizzato in un parco. La scoperta fatta da un runner : “Bruciava ancora” : Il corpo di una donna completamente carbonizzato è stato trovato stamattina intorno alle 7.30 nel parco delle Tre Fontane, in zona Eur a Roma. A dare l’allarme un uomo che faceva jogging e ha visto che il corpo ancora bruciava tra le fiamme. Sul posto la polizia che vicenda indaga sulla vicenda. L'articolo Roma, il corpo di una donna trovato carbonizzato in un parco. La scoperta fatta da un runner: “Bruciava ancora” proviene da Il ...

Scomparsa a marzo - la Trovano morta in uno scantinato : il corpo nascosto in sacchi di plastica : Lunedì scorso in uno scantinato a Harrisburg, in Ohio, è stato trovato il corpo senza vita di una giovane donna. Il cadavere, che era stato nascosto in alcuni sacchi dell’immondizia, è stato identificato dallo sceriffo della contea di Franklin: secondo quanto si legge sui media statunitense, il corpo appartiene a Hanna Geiger, una ragazza di venti anni che all’inizio di marzo era Scomparsa da Washington Court House, una località sempre dello ...

“Riposa in pace - amico mio”. Lutto nel cinema : il corpo riTrovato senza vita all’interno della sua abitazione. E ora la polizia vuole vederci chiaro : Era un grande attore, un cabarettista e un uomo dannatamente divertente. Aveva solo 65 anni e adesso non c’è più. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella sua casa di Asheville, in Carolina del Nord. Stiamo parlando dell’attore statunitense Harry Anderson. Anderson, a quanto riporta Variety che ha raccolto le notizie dei media locali, è stato trovato senza vita la mattina del 16 aprile nella propria abitazione dalla polizia, che in ...

“È morto”. Antonio Alexander Pascuzzo - 18 anni - lo choc sul suo corpo. Il ragazzo era scomparso da giorni - adesso il tragico riTrovamento. Nessuno - però - si immaginava di riTrovarlo così. Ora è mistero : È dallo scorso 6 aprile che non si avevano più tracce di lui. Era uscito di casa senza fare più ritorno, lasciando i famigliari nel panico e dando vita a una ricerca senza sosta. adesso, però, arriva la tragica notizia. Antonio Alexander Pascuzzo, il ragazzo di 18 anni di Buonabitacolo, nella provincia di Salerno, è morto. Ma c’è di peggio: è stato assassinato. Il cadavere del ragazzo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri nei ...

India - bambina di 11 anni stuprata e uccisa. RiTrovata con 86 ferite in tutto il corpo : Una bambina Indiana di circa 11 anni è stata sequestrata, torturata, violentata ed uccisa nello Stato di Gujarat. Il cadavere, ritrovato vicino ad un campo di cricket di Surat, presentava almeno 86 ferite, anche nelle parti intime. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Ani. Questo nuovo atto di violenza su una bimba è emerso quando ancora non si è spento l'orrore per lo stupro di gruppo e l'assassinio di Asifa di 8 anni in ...

Lui non si Trova e la casa finisce all’asta - aprono la porta e scoprono il corpo mummificato : L'uomo non si vedeva da mesi e tutti pensavano fosse altrove e che avesse abbandonato l’immobile: durante la verifica la macabra scoperta.Continua a leggere

Il mistero della famiglia Hart - precipitata in una scarpata : Trovato un corpo nell’oceano : Il mistero della famiglia Hart, precipitata in una scarpata: trovato un corpo nell’oceano Un cadavere è stato recuperato nelle acque dell’Oceano Pacifico, a poca distanza dal punto in cui è precipitato il Suv con a bordo gli otto componenti della famiglia Hart. Forse il corpo appartiene a una delle ragazzine ancora disperse.Continua a leggere Un […]

Salerno - 20enne scomparso dopo discoteca in costiera : Trovato corpo in un vallone : Salerno, 20enne scomparso dopo discoteca in costiera: trovato corpo in un vallone Da quanto hanno riferito gli amici che erano con lui, Nicola era in evidente stato di alterazione psicofisica per l’alcol Continua a leggere

Napoli - 20enne scomparsp dopo una serata in discoteca in costiera : riTrovato il corpo - ipotesi incidente : La famiglia aveva denunciato la scomparsa di Nicola e tanti erano stati gli appelli susseguitisi in queste ore. Le ricerche sono state coordinate dai carabinieri. Prima di allontanarsi, il giovane ...

Trovato morto Nicola Marra : il corpo in un burrone : La tragica notizia è stata confermata. E' stato riTrovato il corpo senza vita di Nicola Marra, il giovane scomparso nel nulla a Positano dopo una serata in...

Ragazza Trovata morta in un parco : vicino al corpo alcolici e medicinali : Una Ragazza dall'età apparente tra i 20 e i 30 anni, in corso di identificazione, è stata trovata morta in un'area verde a Lucernate, nel Milanese. Secondo i primi accertamenti non vi sarebbero segni ...