Trono Over | Giorgio ha rapporti fuori dallo studio? La confessione

Uomini e Donne/ Gemma e Giorgio - dopo il nuovo bacio scoppia la polemica : Marco va via? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. dopo il bacio al Maurizio Costanzo Show, scoppia la polemica per Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Ecco perchè(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over : Gemma - Giorgio - Sossio - Ursula - Ida - Riccardo nuove coppie : Il Vicolodellenews, stasera, ha dato nuove succosissime anticipazioni sull'ultima registrazione del trono over di 'Uomini e Donne'. In particolare, il portale ha fornito delle grosse novità che riguardano tre coppie che, nelle ultime settimane, hanno catalizzato l'attenzione dei telespettatori: si tratta di Gemma e Giorgio (ospiti del Maurizio Costanzo Show), Ida e Riccardo (protagonisti di un continuo tira e molla a suon di liti e ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Over 18 aprile 2018 : Gemma e Giorgio stanno insieme! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over mercoledì 18 aprile 2018: Gemma Galgani e Giorgio Manetti ci riprovano! Nascono nuove coppie… Anticipazioni Uomini e Donne: sensazionale notizia riguardante Gemma e Giorgio! Sossio innamorato di Ursula! Ida e Riccardo sorprendono tutti con una decisione clamorosa! Stiamo agli sgoccioli del programma condotto ed ideato da Maria De Filippi che, presto, si fermerà per la ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 19/04 : La puntata di oggi si apre con Ida e Riccardo e la loro conoscenza altalenante e travagliata. Per Tina e Gianni, Ida è chiaramente innamorata, ma Riccardo non sembra ricambiare la profondità del sentimento. Ne nasce una discussione e lui non se la sente di restare in studio ed esce. Marco invita Gemma a ballare e l’intero parterre li segue. Riccardo subito dopo ritorna in studio. Angelo sostiene che nonostante tutto secondo lui Riccardo ci ...

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over : lite tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti (19 aprile) : Uomini e Donne, Oggi 19 aprile 2018 in onda il Trono Over. Sossio Aruta ancora tra Ursula e Chiara, lite in studio tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:55:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/04 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un simpatico sipario di Tina vs. il microfono spento e con un filmato riassuntivo delle ultime vicende che hanno visto protagonisti Gemma e Giorgio. Dopo l’ultima puntata Gemma ha avuto il consueto sfogo con la Redazione e secondo Gianni la bionda torinese non dimenticherà mai Giorgio. Maria chiede a Piero di posizionare una seduta davanti a Gemma, c’è un nuovo ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani - l'addio è vicino? L'arrivo di Marco cambia tutto! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani è ancora innamorata di Giorgio Manetti o Marco potrebbe conquistarla? l'addio della dama al programma potrebbe essere vicino(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 07:05:00 GMT)

