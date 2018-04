Treviso : rettore Cà Foscari - H-Campus veda presto la luce : Venezia, 20 apr. (AdnKronos) – “Apprendo da articoli di stampa che la realizzazione del progetto H-Campus di H-FARM potrebbe subire un ritardo. H-Campus è un’iniziativa di grande interesse per il territorio e per le sinergie importanti che si possono realizzare con l’Università, come già sta avvenendo con il corso di laurea in Digital Management di Ca’ Foscari. Nel pieno rispetto del procedimento amministrativo, ...