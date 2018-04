Treviso | Donadon | H-Campus | avvio dei lavori posticipato ad inizio 2019 2

liberoquotidiano

: H-Farm, il supercapus di Donadon rischia di essere trasferito a Milano - milanotodaynews : H-Farm, il supercapus di Donadon rischia di essere trasferito a Milano - itscxrlo : Caspita, sarebbe una grave perdita per Treviso... -

(Di venerdì 20 aprile 2018) (AdnKronos) - (Adnkronos) - "In questi mesi in tante occasioni sono rimasto allibito da come la burocrazia abbia svilito il lavoro dei 22 professionisti che ci stanno accompagnando in questo percorso, senza avere l’attenzione di approfondire veramente il nostro lavoro. Abbiamo protocollato oltre 100