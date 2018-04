Trattativa Stato-mafia | ora verità sulla morte dei nostri figli dopo 25 anni di scuse

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 aprile 2018) “… ai vertici di Cosa nostra era arrivata come unaavviata ed arenata. Questo – non solamente questo, certo, ma anche questo – ha comportato una decisione i cui risultati sono negli atti di questo processo”. Così disse nel 1998 il pm Gabriele Chelazzi durante la requisitoria per le stragi del 1993, primo dibattimento. Non aveva ancora in mano sentenze passate in giudicato né c’era ancora stata la tanto discussa sentenza di Cassazione al boss Francesco Tagliavia, che sanciva l’esistenza della, ma che la strage di via dei Georgofili fosse stata il risultato di quella “sofisticata tecnica investigativa” – così come è stata definita in tutti questi– era indubbio anche per Gabriele Chelazzi già allora. E’ d’obbligo la frase “aspettiamo le motivazioni di sentenza”, e la pronunciamo. Ma,25di battaglie, se ...