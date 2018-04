Trattativa Stato-mafia | M5s contro Berlusconi | “Pietra tombale su FI” Di Maio | “Muore la

ilfattoquotidiano

: La trattativa Stato-mafia c’è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai… - luigidimaio : La trattativa Stato-mafia c’è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai… - petergomezblog : Trattativa Stato Mafia: DELL’UTRI e i carabinieri Mori e Subranni condannati a 12 anni. De Donno 8. Bagattella 28.… - fattoquotidiano : Dopo cinque anni di sedute, è arrivata la sentenza di prima grado del processo sulla Trattativa Stato-Mafia. I… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) “Dell’Utri è colui il quale trattava con Cosa Nostra durante il governo. C’è bisogno di altro per spiegare cheè una persona che deve sparire dalla scena politica nazionale?”. Pochi minuti dopo la lettura della storica sentenza sulla, le prime reazioni politiche arrivano dal Movimento 5 stelle. Che va all’attacco dell’ex Cavaliere. Tra i commenti più duri c’è quello del deputato M5s Carlo Sibilia, che rilancia il veto dei grilliniil leader di Forza Italia per la formazione dell’eventuale governo. Poi sempre in rete, è intervenuto il capo politico del Movimento Luigi Di: “Lac’è stata”, ha scritto su Twitter. “Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai magistrati di Palermo che hanno lavorato per la verità”. ...