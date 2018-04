Trattativa Stato-mafia | condannati Mori | Dell’Utri e Ciancimino Assolto Mancino

La Trattativa Stato-Mafia è esistita davvero : condannati i vertici del Ros - Dell'Utri e due boss : La cosiddetta trattativa tra Stato e Mafia è esistita davvero: è una sentenza a dirlo, anche se non definitiva. La Corte di Assise di Palermo ha infatti condannato a pene comprese tra 8...

Trattativa Stato-mafia - condannati Bagarella - dell’Utri - Mori - Cinà e Subranni. Assolto Mancino : La Corte di Assise di Palermo ha condannato a pene comprese tra 8 e 28 anni di carcere per al cosiddetta Trattativa Stato-mafia gli ex vertici del Ros Mori, Subranni e De Donno, l’ex senatore dell’Utri, Massimo Ciancimino e i boss Bagarella e Cinà. Le condanne decise dal collegio presieduto da Alfredo Montalto sono dunque più pesanti per alcuni del...

Trattativa Stato-Mafia - la sentenza : Mori e Dell’Utri condannati a 12 anni. 8 anni a Giuseppe De Donno : Dopo cinque anni di sedute, è arrivata la sentenza di prima grado del processo sulla Trattativa Stato-Mafia. I giudici di Palermo hanno condannato a 12 anni Marcello Dell’Utri e il generale Mario Mori, otto anni invece a Giuseppe De Donno. L'articolo Trattativa Stato-Mafia, la sentenza: Mori e Dell’Utri condannati a 12 anni. 8 anni a Giuseppe De Donno proviene da Il Fatto Quotidiano.

Oggi la sentenza del processo sulla Trattativa Stato mafia : Palermo, 20 apr. , askanews, E' attesa per Oggi pomeriggio alla 16, nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, la lettura della sentenza del processo sulla trattativa Stato-mafia. La Corte d'...

Il giorno del verdetto. Fu Trattativa fra Stato e mafia? : È previsto nel pomeriggio il verdetto dei giudici della corte d'assise di Palermo che celebrano il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. I giudici sono entrati in camera di consiglio lunedì scorso.Al dibattimento, cominciato nel 2013, sono imputati gli ex vertici del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, i boss Antonino Cinà e Leoluca Bagarella, l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, il ...

Trattativa - i giudici in camera di consiglio. Storia del processo sul patto tra Stato e mafia : tra accuse - polemiche e misteri : L’hanno definito il processo in cui Stato ha messo sul banco degli imputati se stesso. Adesso dovrà decidere se assolversi o meno. Sono entrati in camera di consiglio i giudici della corte d’Assise di Palermo che celebrano il processo sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Un dibattimento comin ciato quasi cinque anni fa, con più di duecento udienze, decine e decine di testimoni, 88 anni di carcere chiesti ...