Trattativa Stato-mafia | condannati Dell' Utri e Mori Fratello Borsellino sulla sentenza

Berlusconi : "Ridicolo accostare mio nome alla Trattativa Stato-mafia" : La sentenza sulla trattativa Stato-mafia rintuzza l'odio degli antiCav. A partire dal pm Nino Di Matteo, secondo cui le condanne per Marcello dell'Utri, i boss mafiosi e i generali dei Ros sanciscono di fatto anche i rapporti con Berlusconi . E il Movimento 5 Stelle non perde l'occasione per insultare il leader di Forza Italia e tirare per la giacchetta Matteo Salvini. "Assurdo e ridicolo accostare il mio nome alla vicenda della trattativa ...

Trattativa Stato-mafia : condannati Mori - Dell’Utri e Ciancimino. Assolto Mancino Di Maio : morta la Seconda Repubblica : Dopo la morte del capomafia Totò Riina, erano 9 gli imputati: condannati gli ex vertici del Ros Mario Mori , Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, l'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri, i boss Leoluca Bagarella e Nino Cinà. Prescritte le accuse per il pentito Brusca, Assolto l'ex ministro dc Nicola Mancino (falsa testimonianza). Il pm: sentenza dedicata a Borsellino. Le reazioni dei politici, Di Maio : «Oggi muore la Seconda Repubblica »

Trattativa Stato-mafia - ora verità sulla morte dei nostri figli dopo 25 anni di scuse : “[…] ai vertici di Cosa nostra era arrivata come una Trattativa avviata ed arenata. Questo – non solamente questo, certo, ma anche questo – ha comportato una decisione i cui risultati sono negli atti di questo processo”. Così disse nel 1998 il pm Gabriele Chelazzi durante la requisitoria per le stragi del 1993, primo dibattimento. Non aveva ancora in mano sentenze passate in giudicato né c’era ancora stata la tanto ...