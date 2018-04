Trattativa Stato-mafia | assolto Mancino | condannati Dell' Utri e Mori

Trattativa - Di Matteo : “Ora c’entra il Berlusconi politico. Stato dimostra di non avere paura di processare se stesso” : Il pm Nino Di Matteo commenta la sentenza di primo grado del processo sulla Trattativa Stato-mafia, che ha visto condannati gli ex vertici del Ros Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, l’ex senatore Marcello Dell’Utri e il mafioso Antonino Cinà, medico fedelissimo di Totò Riina (leggi l’articolo). “Esce fuori uno Stato di cui una parte – noi siamo degli umili rappresentanti dello Stato – non ha ...