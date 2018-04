Trasporti pubblici | campagna sulla sicurezza

Google Maps 9.75 beta introduce le notifiche per i Trasporti pubblici e prepara altre novità : Google rilascia la versione 9,75 di Google Maps beta, aggiungendo le notifiche per i trasporti pubblici e il traffico nelle vicinanze. Interessanti novità si prospettano, ancora una volta, dall'analisi del codice. L'articolo Google Maps 9.75 beta introduce le notifiche per i trasporti pubblici e prepara altre novità proviene da TuttoAndroid.

Scioperi Trasporti marzo e aprile : date mezzi pubblici - treni e aerei : Il mese di marzo si avvia alla conclusione, ma proporrà ancora una serie di Scioperi nel settore dei trasporti. Le agitazioni sindacali previste nel corso dell’ultima decade non mancheranno di certo, così come non lo faranno nel mese di aprile: il Ministero dei trasporti ha già pubblicato il calendario delle proteste proclamate per le prossime settimane, di seguito andremo a scoprire nel dettaglio cosa ci attenderà. Calendario degli Scioperi di ...

Detrazione abbonamenti Trasporti pubblici : a chi spetta e come funziona : ...includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

8 marzo - sciopero dei Trasporti di 24 ore : a rischio mezzi pubblici - treni e aerei : I sindacati Usb e Usi hanno indetto per l'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, uno sciopero nazionale che durerà 24 ore. A rischio mezzi pubblici, treni, aerei, scuole e ...

Scioperi - giovedì nero : scuola - Trasporti e servizi pubblici è rischio caos : Fermi tutti. Dai trasporti, alla scuola, agli uffici il prossimo 8 marzo rischia di essere una giornata decisamente scomoda in tutta Italia per i cittadini per una serie di Scioperi generali ...

SCIOPERO TRENI E MEZZI 8 MARZO 2018/ Domani stop Trenord e Atm - Trasporti pubblici e taxi : info e orari : SCIOPERO trasporti 8 MARZO 2018: Domani stop TRENI, metro, aerei, taxi e MEZZI pubblici in tutta Italia. info, orari, modalità di SCIOPERO e motivazioni: "lotto MARZO", giornata per la donna(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 04:55:00 GMT)

Trasporti pubblici : verso armonizzazione prezzi a livello nazionale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Roma - autisti di bus e metrò ai seggi come scrutatori : rischio caos nei Trasporti pubblici : Molti addetti dell'Atac presteranno servizio per le elezioni ed è già scattata la rimodulazione degli orari dei mezzi pubblici nei prossimi giorni. Protestano gli utenti e il Codacons annuncia un esposto

