Trapani | accoltella la moglie al termine di un litigio | arrestato

Trapani : accoltella conoscente al culmine di una lite - arrestato (2) : (AdnKronos) - Le indagini, immediatamente scattate, hanno permesso di risalire al 30enne. Quando i carabinieri sono giunti nella sua abitazione, l'uomo si è barricato in bagno minacciando di morte gli stessi militari. Solo dopo qualche minuto è uscito dalla stanza, scagliandosi contro i carabinieri

Trapani : accoltella conoscente al culmine di una lite - arrestato : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) - Tentato omicidio ieri a Custonaci, in provincia di Trapani, dove i carabinieri hanno arrestato D. F., 30 anni, con precedenti per minaccia, danneggiamento, violenza a pubblico ufficiale, atti osceni, lesioni personali e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Second