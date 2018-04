Trani News - Sinistra Italiana in Trani e la Primavera | un connubio perfetto

Trani News - Santorsola sulla chiusura dei Punti di primo intervento : «Le Asl devono rispettare l'Accordo di programma» : Quel piano, lo ricordiamo giusto per dovere di cronaca, prevedeva la riconversione di diversi ospedali in presidi territoriali che, in modi alternativi al ricovero convenzionale, avrebbero offerto ...

Trani News - Mikimoto compie 20 anni e invita tutti al Mikimoto#20Years. : Per tutti gli appassionati delle due ruote, tanta musica, animazione e spettacoli con Vittorio Cassinesi. Nel programma: Ore 10:30 Find your power, ride di indoor cycling con Giuseppe Di Lernia , ...

Trani News - Tango - Trani al centro del mondo nel mito di Piazzolla. : ... in programma dal 12 al 15 luglio 2018, , che calamita ormai da anni l'attenzione di professionisti tangheri, appassionati e media da tutto il mondo sulla Perla dell'Adriatico. Trani ama Piazzolla e ...

Trani News - Gli studenti del Liceo Vecchi di Trani sono ritornati a Ginevra per lo stage CERN : L'auspicabile obiettivo per la nostra Scuola è quello di destare negli studenti la passione per la scienza e per le sue future applicazioni a favore dell'umanità tutta. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.

Trani News - Le botteghe della fiducia. Laboratorio teatrale e spettacolo finale un progetto di ANTEAS a cura del Teatro dell'Argine : 'Teatro di comunità, drammaturgia partecipata, performance condivisa: comunque li si voglia chiamare questi spettacoli nascono dalla voglia di una comunità di riconoscersi attraverso valori condivisi ...

Trani News - I commercialisti nella società civile - focus economico e legislativo su contrasto e prevenzione alla violenza sulle donne : L'incontro sarà articolato in una prima parte, realizzata in streaming con ODCEC di Milano , a cui saranno collegati più di 100 ODCEC di tutta Italia, , con relazioni su diversi aspetti del fenomeno, ...

Trani News - Con la matematica s'impara. L'esperienza del Pi-day alla scuola D'Annunzio di Trani : A lanciare l'idea del Pi Day è stato l'Exploratorium di San Francisco, il grande Museo della Scienza, che da alcuni anni, il 14 marzo celebra il numero più famoso e misterioso del mondo matematico, ...

Trani News - Tempo e Libertà di Giuseppe Brescia "Not any way". Casta meretrix e apoteosi del relativismo : D'altra parte, non esistono forse le conseguenze non volute di azioni umane intenzionali, giusta la dimostrazione della scuola austriaca di economia, e dunque la 'infinità delle catene causali' nelle ...

Trani News - Si gioca con la matematica al III Circolo D'Annunzio : E' un evento voluto dal MIUR per festeggiare la matematica in modo attivo, ludico per far amare di più la scienza dei numeri, arricchire i processi di logica dei bambini mediante giochi ed attività ...

Trani News - "Dopo anni di fango - gli imputati vengono assolti". Intervento del capo gruppo al Consiglio Comunale Pasquale De Toma e il ... : Quella classe politica, infatti, sognava attraverso le Estati Tranesi di rilanciare la Città tra quelle che contano nel panorama turistico nazionale e internazionale. Il Maestro Riccardo Muti, Elton ...

Trani News - L'associazione culturale progetto Bovio ospite del grande oriente d'Italia : ... già iniziato dalla loggia 'Caprera' all'oriente di Trani nel 1865, , il cui contributo, oltre che nella vita politica del Paese, è stato determinante anche all'interno del grande oriente d'Italia. '...