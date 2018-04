Tra illusione e realtà | le sculture di vetro di Dylan Martinez

Astronomia : i tornado solari? Non esistono - si Tratta di una illusione ottica : I tornado solari non esistono, o meglio, non dovrebbero chiamarsi così. E’ la conclusione a cui è giunto un gruppo di ricercatori dell’Università di Glasgow, di Tolosa dell’Osservatorio di Parigi e dell’Accademia delle scienze della Repubblica Ceca. Secondo lo studio realizzato dal team, queste strutture formate da plasma magnetizzato in apparente rotazione velocissima, e quindi simili nell’aspetto alle trombe d’aria terrestri, in realtà non ...