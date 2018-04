Torino | Belotti e i rigori | disco rosso

Torino-Milan 1-1 : De Silvestri risponde a Bonaventura - Belotti sbaglia un rigore : Belotti e Donnarumma sono due fenomeni, ci mancherebbe. Bonaventura è di sicuro un gran bel giocatore e Edera ha già qualcosa, se il Grande Torino diventa matto per lui. Torino-Milan, partita chiave ...

GATTUSO SU Torino-MILAN/ "Stanchi dopo il Napoli. Belotti? Dopo Sheva quello che mi ha impressionato di più : GATTUSO su TORINO-MILAN: l'allenatore rossonero in conferenza stampa parla di Andrea Belotti, un giocatore che ha già allenato ai tempi del Palermo. Poi un'indicazione sul mercato e...(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Torino - Mazzarri : "Milan impressionante. Serve il miglior Belotti' : "Non era facile a Verona. In generale, sono soddisfatto di quanto visto: è mancata solo la cattiveria negli ultimi 30 metri. Proprio in questo dobbiamo ancora migliorare, perché queste sono partite da ...

Milan - Gattuso : "Col Torino come col Napoli. Belotti? Mi ricorda Sheva" : La mancanza di vittorie che dura ormai da quattro partite non deve ingannare. O almeno: è stato un rallentamento probabilmente fatale in ottica Champions, ma il Milan resta una squadra viva, come ...

Gattuso : 'Il Torino ha qualità. Belotti? Mi è sempre piaciuto' : 1 di 3 Successiva MILANO - ' Domani se non andiamo con la testa giusta si rischia di fare una grande figuraccia '. Il tecnico del Milan Rino Gattuso ha presentato così in conferenza stampa la sfida di ...

Chievo-Torino - Mazzarri tira le orecchie a Belotti : Chievo-Torino, si è concluso sul risultato di 0-0 il match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, al termine della partita ecco le parole di Walter Mazzarri a Sky Sport, tecnico non proprio soddisfatto di Belotti: “Non siamo andati male dal punto di vista del gioco. Non è mai facile segnare contro il Chievo, è una squadra che si difende bene, come mostrato anche a Napoli. Abbiamo costruito due buone occasioni, ma per vincere ...

Torino - da mangiarsi le mani : solo 0-0 con il Chievo. E Belotti... : Torino - Al Bentegodi, il Toro non va oltre lo 0-0 contro il Chievo e si rammarica per una partita dominata ma senza lo spunto vincente. Ansaldi , Ljajic e Belotti vanno vicini al gol, ma il risultato ...

Calciomercato Torino - Cairo su Belotti : 'Milan? Non lo richiederà. Voglio godermelo' : Giovani, bravi e vincenti: qualcuno di loro, chissà, potrebbe rappresentare anche il futuro del Torino. Una delle certezze della squadra granata del presente si chiama Andrea Belotti. E Urbano Cairo, ...

Jovanotti : Higuain - Belotti - Sirigu - Cosmo - i Subsonica e tanti altri presenti al concerto di ieri sera a Torino " FOTO : ... @lorenzojova, on Apr 9, 2018 at 3:25pm PDT super @galloBelotti #Torino wow!!! #lorenzolive2018 A post shared by lorenzojova , @lorenzojova, on Apr 9, 2018 at 3:49pm PDT w lo sport! @Sirigu_1_...

Calciomercato Torino - Cairo parla di N’Koulou e Belotti : importanti indicazioni : Calciomercato Torino – Il Torino ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro l’inter, soddisfatto il presidente Cairo che ai microfoni di Premium Sport dà importanti indicazioni di mercato: “La clausola di Belotti? Non ci ho più pensato, ne abbiamo parlato due anni fa, però poi non ne abbiamo più parlato. Vale solo per l’estero, vedremo poi cosa fare ma non c’è alcun problema. Il riscatto di ...

Mezzogiorno di fuoco a Torino - sarà Belotti contro Icardi : Torino-Inter sarà anche Belotti contro Icardi, un carro armato contro una sentenza. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Mezzogiorno di fuoco al Grande Torino. Il Gallo ha rialzato la cresta e sfida il killer di Rosario. Pistoleri di razza Andrea Belotti e Mauro Icardi, un carro armato finalmente sano e in ...

Milan - il Torino non abbassa le pretese per Belotti : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Torino non ha intenzione di abbassare le proprie pretese per l'eventuale cessione estiva di Andrea Belotti . La quotazione sarà comunque alta, e sebbene non arriverà alla clausola rescissoria ...

Serie A - Torino-Crotone 4-1 : tripletta di Belotti - in gol Iago Falque e Faraoni : Ciao Grande Mondo non verrai mai dimenticato' . Una dichiarazione di amore eterno dai toni ben differenti da quelli riservati alla squadra, contestata ancora su un altro striscione , 'Per noi la ...

Torino-Crotone 4-1 : tripletta di Belotti - calabresi nei guai : TORINO - Da quando c'è il Ljajic versione 2.0 il Toro non sbaglia più un colpo. Dopo il 4-0 pre-pasquale di Cagliari , stavolta è il Crotone a inchinarsi alle invenzioni del fantasista serbo che ...