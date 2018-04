Tokyo chiude debole In rosso il resto dell' Asia

Borsa : Tokyo chiude poco mossa - -0 - 13% : ANSA, - Tokyo, 20 APR - La Borsa di Tokyo termina l'ultimo giorno della settimana col segno meno, in scia alla correzione dell'indice tecnologico Nasdaq negli Stati Uniti, e in attesa di maggiori ...

Tokyo chiude con un timido più. Bene il resto dell'Asia : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata in lieve rialzo , seguendo la scia di Wall Street che ha chiuso poco mossa dopo il report sullo stato della economia americana. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,15% finendo a 22.191,18 punti. Il più ampio paniere Topix rimane sulla parità con un +0,02% a 1.343,45 punti. Segno più per Shanghai , +0,87%, e ...

Borsa : Tokyo - chiude in rialzo - +0 - 26% : ANSA, - Tokyo, 16 APR - La Borsa di Tokyo termina il primo giorno della settimana in lieve rialzo, con l'attenuarsi dei timori degli investitori su una possibile escalation nel Medio Oriente all'...

Borsa - Tokyo chiude in rialzo : l'indice Nikkei guadagna lo 0 - 26% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Tokyo, con l'attenuarsi dei timori degli investitori su una possibile escalation nel Medio Oriente all'indomani dell'attacco militare in Siria guidato ...

La borsa di Tokyo chiude con il segno più : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata al rialzo dopo il finale positivo di Wall Street sull'allentarsi delle tensioni tra USA e Russia sulla Siria. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,55% finendo a 21.

Borsa Tokyo : Nikkei chiude debole - -0 - 12% - - preoccupano tensioni su Siria : ...in linea con l'andamento di Wall Street in un clima teso dominato dalla minaccia di imminenti attacchi occidentali in Siria e dalle indicazioni di preoccupazione della Fed per l'impatto sull'economia ...

La Borsa di Tokyo chiude in leggero calo : Nikkei -0 - 12% : La Borsa di Tokyo chiude in leggero calo, con l'indice Nikkei che termina in ribasso dello 0,12% a 21,660.28 punti. L'indice Topix scende invece dello 0,39% a 1.718,52 punti. Sul fronte valutario, il ...

Tokyo chiude in frazionale ribasso. Su il resto dell'Asia : Teleborsa, - Seduta negativa per la borsa di Tokyo , nonostante il finale al rialzo messo a segno da Wall Street. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni con un ribasso dello 0,44% a 21.698 ...

La Borsa di Tokyo chiude in positivo : Nikkei +0 - 54% : La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo, in scia all'attenuarsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti e lo stop alla fase di apprezzamento dello yen. L'indice Nikkei segna una ...

La borsa di Tokyo chiude in leggero rialzo : Teleborsa, - Finale timidamente positivo per la borsa di Tokyo , dopo la chiusura leggermente al rialzo di Wall Street. L'indice Nikkei ha archiviato le contrattazioni con un progresso dello 0,54% a ...

La borsa di Tokyo chiude in rosso su guerra dazi tra Usa e Cina : Roma, 3 apr. , askanews, Chiusura in ribasso per la borsa di Tokyo, con gli investitori innervositi dalla guerra commerciale, a colpi di dazi all'importazione, tra Usa e Cina. Il Nikkei ha ceduto lo 0,...