TIM | piccoli azionisti voteranno in favore di Elliott

Mai sottovalutare i piccoli segnali del cuore : valori di laboratorio non otTIMali sono campanelli d’allarme : A Campobasso da sabato 14 aprile a lunedì 16 aprile, dalle ore 9 alle ore 19, un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a piazza Vittorio Emanuele II, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito. Questo sarà possibile grazie al Progetto Itinerante Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo cuore ...

Piccolissimo omaggio con le rimodulazioni TIM da aprile 2018 : così cambiano i piani : Ci sono interessanti novità per quanto riguarda le rimodulazioni TIM oggi 28 marzo. Nei giorni scorsi abbiamo osservato l'ultima mossa da parte dell'Antitrust, che ha intimato ai vari operatori di fare un passo indietro dopo aver ufficializzato l'aumento dell'8,6% degli importi da pagare per ciascun rinnovo. Se da un lato la spesa annuale non cambia, passando da tredici a dodici pagamenti totali, è anche vero che l'incremento di costo rispetto ...

TIM - da piccoli azionisti appello ai fondi per nuova governance : Teleborsa, - I piccoli azionisti di TIM lanciano un appello per una nuova governance. ASATI , Associazione azionisti Telecom Italia, "prende le distanze dalla gestione di Vivendi e invita Assogestioni,...

TIM - piccoli azionisti non voteranno per Vivendi : Teleborsa, - TIM si muove al ribasso a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni arretra dello 0,79%, mentre si alimenta la polemica sulla governance, dopo la decisione del CdA di ...