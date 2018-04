Tim | Elliott e Vivendi | la battaglia sulla governance continua

Telecom - l’ulTima puntata della guerra tra Vivendi e il fondo Elliott : Attesa la decisione del tribunale sul ricorso presentato da Tim e dal suo primo azionista sulla nomina dei sei amministratori richiesta da Paul Singer...

Vivendi-Elliott - guerra su Telecom Italia/ Nava (Consob) : vicenda Tim fondamentale per nostri mercati : Telecom Italia, Elliott e Vivendi in guerra per Tim. In vista dell'assemblea continuano le dichiarazioni delle due parti. Interviene anche Mario Nava, Presidente della Consob(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:41:00 GMT)

VIVENDI - BOLLORÈ LASCIA PRESIDENZA AL FIGLIO YANNICK/ Tim - de Puyfontaine : “Accuse Elliott fuori dalla realtà” : VIVENDI, BOLLORÈ LASCIA PRESIDENZA al FIGLIO YANNICK. Intanto Arnaud de Puyfontaine, presidente esecutivo di Tim, replica a Elliott: “Accuse del fondo Usa fuori dalla realtà”. Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:02:00 GMT)

L'amministratore delegato di Tim Amos Genish avverte Vivendi e Elliott : "Stop alla telenovela il prima possibile" : Un appello ai due contendenti per porre finire alla "telenovela" il prima possibile. Dalle colonne del Sole 24 ore è L'amministratore delegato di Tim, Amos Genish, ad avvertire Vivendi, primo azionista del gruppo telefonico, ed Eliott, che preme un cambio alla guida della società, del fatto che un "conflitto prolungato" tra gli azionisti è "molto rischioso e dannoso".Il riferimento è agli scontri degli ultimi giorni, ...

"Irrealizzabili i piani di Elliott su Tim" : L'ad Genish cerca un punto di incontro per restare. Domani l'udienza sui ricorsi Nuovo round di incontri con investitori internazionali per Amos Genish. L'ad di Tim, in lista con Vivendi ma indicato ...

Per Tim ha più senso l'odiosa Vivendi del 'caos maker' Elliott : Roma. Nella scena iniziale del western "Il mucchio selvaggio" una masnada di banditi vestiti da soldati assaltano la banca delle ferrovie che è difesa da uomini di legge in abiti da banditi. I buoni e ...

