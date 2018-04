The Voice of Italy 2018 Knock Out | team ed eliminati | le scelte di J-Ax bocciate dal web

A The Voice vincono la noia e l'aiutino dell'autotune. E sui social fioccano le critiche : Finite le blind audition a The Voice si comincia a fare sul serio, ma prima della competizione vera e propria manca ancora un passaggio, il più difficile per i quattro giudici, Al Bano , J-Ax , ...

The Voice OF ITALY 2018/ Knock Out - team ed eliminati : le scelte di J-Ax fra addii e ripescaggi : The VOICE of ITALY 2018, primo Knock Out: le scelte per i team di Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia, fra eliminazioni, conferme e ripescaggi dell'ultimo minuto(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 06:23:00 GMT)

TEAM J-AX / Concorrenti e Knockout : salvi Riccardo Giacomini e Andrea Tramacere (The Voice of Italy 2018) : Il TEAM di J-AX è al completo e questa sera i dodici Concorrenti si sfideranno nel corso dei primo Knockout. Chi passerà la selezione? (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:43:00 GMT)

TEAM FRANCESCO RENGA / Knockout : salvi Asia Sagripanti e Marco Pio Coniglio (The Voice of Italy 2018) : Dodici concorrenti compongono il TEAM di FRANCESCO RENGA, una squadra ricca di talenti pop, che strizzano l'occhio allo stile hard rock. (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:39:00 GMT)

Team Cristina/ La coach salva Elisabetta Eneh e "ripesca" Laura Ciriaco (The Voice of Italy 2018) : Cristina Scabbia è una delle più grandi sorprese di The Voice of Italy 2018: la voce dei Lacuna Coil ha scelto i 12 talenti migliori? Ecco tutti i nomi.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:36:00 GMT)

The Voice 2018 : i concorrenti scelti dai giudici nei primi Knock Out : I nomi dei concorrenti di The Voice of Italy 2018 scelti dai giudici nei primi know out Sono stati ufficialmente rivelati i nomi dei concorrenti di The Voice 2018 che hanno passato i primi Knock Out grazie alla scelta dei giudici J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Parliamo dei primissimi partecipanti che accedono […] L'articolo The Voice 2018: i concorrenti scelti dai giudici nei primi Knock Out proviene da Gossip e Tv.

The Voice OF ITALY 2018 - TEAM E ELIMINATI/ Knock Out - diretta : Cristina Scabbia ripesca Laura - ex team Renga : The VOICE of ITALY 2018, diretta primo Knock Out: sfide interne per i team. Sfida senza esclusione di colpi per Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 23:58:00 GMT)

Paura per Elisabetta Eneh ai Knock Out di The Voice (video) : il bluff di Cristina Scabbia dopo la standing ovation per Crazy : Trionfo per Elisabetta Eneh ai Knock Out di The Voice nel team di Cristina Scabbia. Al primo Knock Out la rocker ha messo alla prova un quartetto di voci molto diverse, ma tutte con delle potenzialità che l'hanno colpita sin dalle audizioni al buio. Nella puntata del 19 aprile, la prima della seconda fase del talent show, la voce dei Lacuna Coil ha dovuto fare la prima scelta all'interno del suo team, eleggendo un vincitore nella sfida tra ...

The Voice 2018 - Knock Out : i promossi e gli eliminati : The Voice of Italy 2018, Knock Out Uno dentro, gli altri fuori (con eventuale ripescaggio). A The Voice of Italy 2018 inizia la seconda fase, quella dei Knock Out. Ad ogni coach, il compito di suddividere il proprio team in tre quartetti e di assegnare un brano a ciascun talento. Alla fine delle esibizioni, lo spietato momento della scelta: un solo concorrente di ciascun quartetto potrà essere salvato dal proprio coach e portato in semifinale. ...

The Voice of Italy 2018 - team e eliminati/ Knock Out - diretta : Deborah Xhako - ex team J-Ax ripescata da Renga! : The Voice of Italy 2018, diretta primo Knock Out: sfide interne per i team. Sfida senza esclusione di colpi per Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 23:32:00 GMT)

The Voice : J-Ax punzecchia Al Bano sui matrimoni : J-Ax: la battuta su Al Bano a The Voice Se credete che le copertine delle riviste di gossip siano tutte dedicate a Belen Rodriguez o a un tronista di Uomini e Donne, beh vi sbagliate di grosso. Al Bano è il personaggio più chiacchierato del momento. Perfino J-Ax, durante l’ultima puntata in onda di The Voice, ha ironizzato sulla vita amorosa del cantante più amato dagli italiani. La tua musica è come i matrimoni per Al Bano: non mi ...

The Voice OF ITALY 2018 - TEAM E ELIMINATI/ Knock Out - diretta : Cristina Scabbia tra Eneh - Illari e Sabrina : The VOICE of ITALY 2018, diretta primo Knock Out: sfide interne per i TEAM. Sfida senza esclusione di colpi per Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:55:00 GMT)

Al Bano ai Knock Out di The Voice 2018 premia l’estro di Tekemaya con Un anno d’amore di Mina (video) : Prime decisioni da coach per Al Bano ai Knockout di The Voice 2018 nella puntata del 19 aprile: il cantautore di Cellino San Marco ha fatto la prima selezione all'interno del suo team tra i quattro concorrenti chiamati a sfidarsi sul ring del talent della voce. Con i Knock Out di The Voice questa quinta edizione del programma è entrata nel vivo della seconda fase, dopo la scelta preliMinare dei concorrenti con le Blind Audition, le selezioni ...

Team Al Bano / Primo Knock Out : Francesco Bovino alias Tekemaya è il primo semifinalista (The Voice of Italy) : Al Bano Carrisi, giudice di The Voice of Italy 2018, ha scelto i 12 cantanti con i quali approderà alla fase del Knock Out, in programma da questa sera su Rai 2.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:42:00 GMT)