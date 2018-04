The Big Bang Theory 11×21 cita Black Panther tra Neil Gaiman e la cometa della discordia

Tour of The Alps - Grosse insidie per i big : ecco il percorso e l'altimetria della seconda tappa : Il percorso della seconda tappa Tour of The Alps è adatta agli scalatori puri: ecco tutti i dettagli della frazione La seconda tappa del Tour of the Alps 2018 prende il via dall'Altipiano di Lavarone, ...

The Big Bang Theory - Kathy Bates e Mark Hamill guest star del finale di stagione : -Attenzione l'articolo contiene Spoiler di The Big Bang Theory-Il prossimo 10 maggio siamo tutti invitati al matrimonio dell'anno, non quello tra il Principe Harry e Meghan Markle, ma quello televisivo e decisamente più improbabile e imprevedibile tra Amy e Sheldon di The Big Bang Theory. Il matrimonio segnerà il finale di undicesima stagione di The Big Bang Theory, in onda, appunto su CBS il 10 maggio (in Italia arriverà nelle settimane ...

Mark Hamill in The Big Bang Theory 11 - Luke di Star Wars tra gli invitati alle nozze di Amy e Sheldon : Per Amy e Sheldon sarà un matrimonio stellare con Mark Hamill in The Big Bang Theory 11. Il Luke Skywalker della saga cinematografica di Star Wars apparirà nel finale dell'undicesima stagione insieme a una serie di guest Stars. Dopo la presenza di Bill Gates, la serie di Chuck Lorre incassa un nuovo colpo grosso. Il network CBS non ha ovviamente svelato i dettagli del suo ruolo, ma c'è chi è pronto a scommettere che interpreterà una versione ...

In The Big Bang Theory 11×20 un selvaggio addio al nubilato per Amy e una rivelazione per Sheldon (promo 11×21) : Festa di addio al nubilato e celibato per Amy e Sheldon in The Big Bang Theory 11x20. In un episodio che finalmente riprende la trama orizzontale di questa stagione, i futuri sposini sono quasi arrivati al traguardo più atteso dai fan: il matrimonio. Come previsto, entrambi i party seguono lo stile dei due festeggiati: niente di esagerato, solo una serata tranquilla. O quasi. Sheldon porta Leonard, Raj e Howard a un addio al celibato ...

Pappa e ciccia - ritorna la coppia Leslie e Leonard da The Big Bang Theory : Negli Stati Uniti sta andando in onda, con risultati d’ascolto eccezionali, la nuova stagione di Pappa e ciccia (Roseanne il titolo originario). Sono tornati tutti gli interpreti principali e nel nuovo episodio pure un ex divenuto molto famoso negli anni: Johnny Galecki ovvero il Leonard Hofstadter di The Big Bang Theory. Le due serie infatti non si contendono solo Sara Gilbert, Leslie Winkle nella sit-com geek, ma anche appunto Johnny che ...

The Big Bang Theory 11 anticipazioni del 17 aprile : Un’amicizia spezzata : The Big Bang Theory 11 anticipazioni del 17 aprile – L’episodio 10 della sitcom andrà in onda su Joi il prossimo martedì e si intitolerà “L’erosione della confidenza“. Un problema con i bitcoin ha permesso agli amici di svelare alcuni segreti nella puntata del 10 aprile. Le anticipazioni di The Big Bang Theory 11 svelano che la nuova trama invece riguarderà da vicino il matrimonio fra Amy e Sheldon e ...

Mom rinnovata da CBS raggiunge The Big Bang Theory e Young Sheldon : quali serie sono ancora a rischio? : Mom rinnovata da CBS per una sesta stagione completando il quadro delle grandi comedy della rete che vedeva The Big Bang Theory e il suo spin off, Young Sheldon, già tre le promosse di questa stagione. 11 milioni di spettatori in media per gli episodi di Mom che conferma la sua leadership al femminile e permettendo a Chuck Lorre che ottiene il rinnovo con tutti e tre i suoi show in casa CBS. La sesta stagione di Mom si unisce alla veterana ...

In The Big Bang Theory 11×19 tutti contro Sheldon in un curioso episodio (promo 11×20) : Se c'è qualcosa che disturba, affrontalo e fallo sparire: questo è quello che ci insegna The Big Bang Theory 11x19 con l'episodio filler The Tenant Disassociation. A livello di trama, la comedy si ferma con i preparativi del matrimonio dell'anno e concentra la storyline sul trio originale: Sheldon, Leonard e Penny, svelando qualche curiosità che finora non conoscevamo. Quando si lamenta per l'eccessivo rumore provocato da un chiosco di street ...

The Big Bang Theory 11×20 : Ad un passo dalle nozze (VIDEO) : The Big Bang Theory 11×20 trama e promo – Il nuovo episodio della sitcom con Jim Parsons andrà in onda il prossimo giovedì, 12 aprile 2018, sulla CBS. The Big Bang Theory 11×20 si intitolerà “The Reclusive Potential” e vedrà come guest star l’attore Peter MacNicol, che vedremo nei panni del Doctor Wolcott. I fan delle serie Tv lo ricorderanno di certo per i suoi ruoli in Grey’s Anatomy, Ally McBeal ed ...

Leonard di The Big Bang Theory protagonista di The Cleanse - una commedia fantasy : È un periodo particolarmente intenso, questo, per Johnny Galecki, uno dei protagonisti principali della sitcom dei record The Big Bang Theory, in cui interpreta il goffo e sentimentale Leonard. Mentre la serie comica si avvia a quelle che probabilmente saranno le sue ultime stagioni, l’attore parteciperà a un nuovo episodio del revival di Pappa e Ciccia, serie da cui fu lanciato negli anni Novanta. Inoltre sarà il protagonista di un nuovo ...

The Big Bang Theory 11 anticipazioni del 10 aprile : la vendetta di Sheldon : The Big Bang Theory 11 anticipazioni 10 aprile – L’episodio 9 della sitcom andrà in onda su Joy il prossimo martedì, come sempre in prima serata. In “La complicazione dei bitcoin” vedremo i nostri nerd di The Big Bang Theory 11 alle prese con un progetto promettente avviato nel passato. Dopo aver visto l’entrata in scena di Kripke nell’episodio del 3 aprile, i protagonisti dovranno fare i conti con una nuova ...

The Big Bang Theory accusata di “maschilismo nerd” contro le donne : la parola di due ricercatrici : La serie The Big Bang Theory non piace a tutti. Secondo il libro Toxic Geek Masculinity in Media: Sexism, Trolling, and Identity Politics, scritto da due ricercatrici esperte di comunicazione, Bridget Blodgett e Anastasia Salter, la longeva comedy targata CBS sminuirebbe l'approccio delle donne in ambito scientifico. In particolare, le due affermano che Leonard, Sheldon e i suoi amici avrebbero veicolato un messaggio sbagliato ai propri ...

Bill Gates in The Big Bang Theory 11×18 mette in crisi Penny e Leonard (promo 11×19) : La presenza di Bill Gates in The Big Bang Theory 11x18 causa problemi a Penny e Leonard, ma non c'entra un triangolo amoroso - anche se lo scienziato prova un po' di invidia per non riuscire a incontrare il suo idolo. L'episodio fornisce un ottimo escamotage per animare il loro rapporto di coppia. Quando i ragazzi apprendono che il fondatore di Mycrosoft visiterà l'azienda farmaceutica di Penny, Leonard, Raj e Howard orchestrano un piano per ...

The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione? Steve Holland : “Prima ci prenderemo una pausa” : The Big Bang Theory 12 sarà l'ultima stagione della longeva comedy targata CBS? Secondo lo showrunner Steve Holland, l'ipotesi che la serie chiuda i battenti il prossimo anno si fa sempre più insistente, e stavolta sembra quella definitiva. Proprio lo scorso mese Jim Parsons aveva dichiarato che nessuno del cast aveva ancora discusso con gli sceneggiatori riguardo il finale della serie e quando fosse il momento giusto per concluderla, ...