Texas Open - Garcia delude ancora : ANSA, - ROMA, 20 APR - Dopo quella rimediata al Masters ancora una delusione per Sergio Garcia . Nel primo giorno di gare del Valero Texas Open di golf falsa partenza per l'iberico, che ha chiuso il ...

Golf - PGA Tour 2018 : Francesco Molinari salterà il Valero Texas Open per un infortunio alla spalla : Francesco Molinari non parteciperà al Valero Texas Open, torneo del PGA Tour che inizierà giovedì sull’AT&T Oaks Course di San Antonio. Il Golfista italiano è stato fermato da un infortunio alla spalla che lo ha costretto a dare forfait. Il problema pare sia originato nel corso dell’ultimo giro del Masters di Augusta, chiuso da Chicco al 20° posto. Lo scorso fine settimana il torinese è riuscito comunque a disputare l’RBC ...