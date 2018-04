Termini Imerese di nuovo al capolinea | gli operai | “Basta speculazioni della politica”

L'Infiorata Termitana a Termini Imerese - Date 2018 : ... dal suggestivo Corteo Storico per le strade del centro alle rassegne e agli spettacoli itineranti. La kermesse sicula ha da quest'anno una doppia valenza, ovvero divertire ma altresì sensibilizzare ...

DISNEYLAND IN SICILIA : IL PARCO GIOCHI A Termini IMERESE/ Ecco perché ci sono solo vantaggi : DISNEYLAND in SICILIA: il PARCO GIOCHI sorgerà a TERMINI IMERESE, l’assessore conferma: “Vertice tra pochi giorni”. Si riapre il progetto nato nel 2013, e mai realizzato: a breve un incontro(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:11:00 GMT)

Disneyland in Sicilia : il parco giochi a Termini Imerese/ A maggio l'incontro tra Regione e Disney : Disneyland in Sicilia: il parco giochi sorgerà a Termini Imerese, l’assessore conferma: “Vertice tra pochi giorni”. Si riapre il progetto nato nel 2013, e mai realizzato: a breve un incontro(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:39:00 GMT)

Maltempo : forte vento nel Palermitano - disagi a Termini Imerese : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Operai del Comune in azione a Termini Imerese dopo il forte vento che ieri sera ha sferzato il grosso centro in provincia di Palermo. Le raffiche che hanno registrato un'intesità media di oltre 100 km/h con punte che hanno raggiunto i 122 km/h non hanno fortunatamente c

Maltempo - forte vento nel palermitano : disagi a Termini Imerese : Operai del Comune in azione a Termini Imerese dopo il forte vento che ieri sera ha sferzato il grosso centro in provincia di Palermo. Le raffiche che hanno registrato un’intesità media di oltre 100 km/h con punte che hanno raggiunto i 122 km/h non hanno fortunatamente causato feriti o danni a edifici pubblici e privati. Già nella notte è intervenuto il servizio di pronta reperibilità del Comune, che insieme alla Polizia municipale e ai ...

Maltempo : forte vento nel Palermitano - disagi a Termini Imerese : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – Operai del Comune in azione a Termini Imerese dopo il forte vento che ieri sera ha sferzato il grosso centro in provincia di Palermo. Le raffiche che hanno registrato un’intesità media di oltre 100 km/h con punte che hanno raggiunto i 122 km/h non hanno fortunatamente causato feriti o danni a edifici pubblici e privati. Già nella notte è intervenuto il servizio di pronta reperibilità del Comune, che ...

Sicilia : inchiesta voto di scambio - si dimette assessore Termini Imerese : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Si è dimessa Maria Bellavia, l'assessore alla Cultura di Termini Imerese coinvolta nell'inchiesta della procura per voto di scambio che ha portato ai domiciliari i fratelli Salvino e Mario Caputo e che vede indagati anche Alessandro Pagano e Angelo Attaguile, coordinato

Sicilia : Procuratore Termini Imerese - indagini su voto scambio proseguono : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Le indagini che hanno portato all’arresto dell’ex deputato Siciliano Salvino Caputo, del fratello e di un’altra persona, per voto di scambio “non si fermano” e “proseguono”. Lo ha detto il Procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio parlando coni cronisti dell’inchiesta partita da un esposto in procura. Sono venti le persone indagate nell’ambito ...

Sicilia : Procuratore Termini Imerese - indagini su voto scambio proseguono : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Le indagini che hanno portato all'arresto dell'ex deputato Siciliano Salvino Caputo, del fratello e di un'altra persona, per voto di scambio "non si fermano" e "proseguono". Lo ha detto il Procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio parlando coni cronisti dell

Palermo : pass 'rosa' a Termini Imerese - parcheggi per neo mamme : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Consegnato il primo pass "rosa" che consentirà alle donne di Termini Imerese (Palermo) in stato di gravidanza e alle neo mamme di parcheggiare negli appositi parcheggi istituiti dall'amministrazione comunale. “L’iniziativa dei parcheggi rosa, pur non contemplata dal Co

Palermo : pass ‘rosa’ a Termini Imerese - parcheggi per neo mamme : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – Consegnato il primo pass “rosa” che consentirà alle donne di Termini Imerese (Palermo) in stato di gravidanza e alle neo mamme di parcheggiare negli appositi parcheggi istituiti dall’amministrazione comunale. ‘L’iniziativa dei parcheggi rosa, pur non contemplata dal Codice della Strada, costituisce un atto di grande civiltà e sensibilità nei confronti delle donne in stato di ...

Conferenza sul crocifisso di San Antonio a Termini Imerese : Potrebbe essere attribuito a Frate Innocenzo il crocifisso della chiesa di S. Antonio da sempre attribuito invece a Frate Umile da Petralia

Sicilia : giovedì commissione Bilancio Ars su crisi Gela e Termini Imerese : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - La crisi industriale di Gela e Termini Imerese, riconosciute dal Ministero dello Sviluppo economico aree di crisi complessa, saranno giovedì 15 marzo al centro dei lavori della commissione Bilancio dell’Ars. Gli assessori regionali all'Economia e alle Attività produtti

Termini Imerese : riaperto il Museo del Motorismo siciliano e della Targa Florio : Il Museo del Motorismo siciliano e della #Targa Florio ha aperto nuovamente le porte. Questa mattina si è svolta la cerimonia di riapertura dell'affascinante struttura, voluta fortemente dall'Aci , ...