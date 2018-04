Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di sabato 21 aprile : Nel Principato di Monaco si sono allineati ai semifinali sia i tabelloni di singolare che quelli di doppio: l’Italia, nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo resta rappresentata da Simone Bolelli e Fabio Fognini, che dopo aver ricevuto una wild card per prendere parte al torneo di doppio, si giocheranno un posto in finale domani alle ore 11.30 sul Campo Ranieri III contro la coppia numero 4 del seeding, formata dai gemelli statunitensi Bob e ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di venerdì 20 aprile : Il torneo sarà trasmesso in tv da Sky Sport , attraverso il canale Sky Sport HD , mentre sarà possibile seguirlo in streaming attraverso la piattaforma Sky Go . Di seguito il programma ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di venerdì 20 aprile : Nel Principato di Monaco si sono allineati ai quarti di finale sia i tabelloni di singolare che quelli di doppio: l’Italia, nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo resta rappresentata da Simone Bolelli e Fabio Fognini, che dopo aver ricevuto una wild card per prendere parte al torneo di doppio, si giocheranno un posto in semifinale domani alle ore 11.00 sul Campo dei Principi contro il sudafricano Raven Klaasen ed il neozelandese Michael ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di giovedì 19 aprile : Quinta giornata di incontri sul rosso aristocratico del Masters 1000 di Montecarlo. La terra monegasca si prepara ad essere teatro di match interessanti validi per gli ottavi di finale. Il nostro Andreas Seppi, unico superstite della pattuglia italiana, se la vedrà contro il nipponico Kei Nishikori in un match sulla carta molto difficile. Tuttavia, il bolzanino cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo e centrare la qualificazione ai ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : i risultati di mercoledì 18 aprile. Nadal e Djokovic agli ottavi di finale - Seppi unico superstite azzurro : Si è definito, al termine di questa giornata, il quadro degli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa monegasca poche sorprese. C’era attesa per l’esordio di Rafael Nadal, 10 volte vincitore nel Principato. Ebbene, il n.1 del mondo non ha deluso infliggendo un secco 6-1 6-3 allo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del ranking) in 1 ora e 19 minuti di partita. Un incontro ben gestito dall’iberico, mai in ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : i risultati di mercoledì 18 aprile. Nadal e Djokovic agli ottavi di finale - Seppi l’unico superstite azzurro : Si è definito, al termine di questa giornata, il quadro degli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa monegasca poche sorprese. C’era attesa per l’esordio di Rafael Nadal, 10 volte vincitore nel Principato. Ebbene, il n.1 del mondo non ha deluso infliggendo un secco 6-1 6-3 allo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del ranking) in 1 ora e 19 minuti di partita. Un incontro ben gestito dall’iberico, mai in ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi supera in tre set Garcia-Lopez e conquista gli ottavi di finale! : Non si arresta la corsa di Andreas Seppi nel Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato il bolzanino conquista l’accesso agli ottavi di finale superando, al termine di una lunga battaglia, lo spagnolo n.68 del mondo, Guillermo Garcia-Lopez (lucky loser) con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 in 2 ore e 25 minuti di partita. Prossimo sfidante per il nostro Andreas sarà l’ex top10 del ranking mondiale Kei Nishikori (attuale ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 18 aprile : Quarta giornata di incontri sul rosso aristocratico del Masters 1000 di Montecarlo. La terra monegasca si prepara ad essere teatro di match interessanti con tre azzurri in campo: Fabio Fognini se la vedrà contro il tedesco Struff, Marco Cecchinato è atteso dal complicato match contro il canadese, testa di serie n.14, Milos Raonic mentre Andreas Seppi affronterà il lucky loser Garcia Lopez, in tabellone per il ritiro di Pablo Carreno ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di martedì 17 aprile : Il torneo sarà trasmesso in tv da Sky Sport , attraverso il canale Sky Sport HD , mentre sarà possibile seguirlo in streaming attraverso la piattaforma Sky Go . Di seguito il programma ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di martedì 17 aprile : Terza giornata di incontri sul rosso aristocratico del Masters 1000 di Montecarlo. La terra monegasca si prepara ad essere teatro di match interessanti con tre azzurri in campo: Andreas Seppi contro il britannico Kyle Edmund (secondo incontro del Court 9), Fabio Fognini opposto al bielorusso, proveniente dalle qualificazioni, Ivashka (secondo incontro del Court des Princes) e Marco Cecchinato che se la vedrà contro il bosniaco Damir Dzumhur ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di lunedì 16 aprile : Dopo la conclusione delle qualificazioni e le prime partite di ieri, oggi entra nel vivo il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: sono in programma 11 incontri di primo turno. Paolo Lorenzi, dopo il forfait del serbo Filip Krajinovic, è stato accoppiato ad un nuovo avversario: si tratta del qualificato transalpino Pierre Hugues Herbert. L’italiano, in caso si successo, raggiungerebbe le 100 vittorie in carriera nel circuito maggiore. Il ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di domenica 15 aprile : Il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo vedrà domani l’inizio delle sfide valide per il tabellone principale. Tutte le quattro sfide in programma si giocheranno sul campo centrale, il Ranieri III, con inizio alle ore 11.00: ad aprire le danze sarà il nostro Paolo Lorenzi, opposto al serbo Filip Krajinovic. A seguire gli altri match di primo turno, a partire dalla sfida tra l’australiano Thanasi Kokkinakis ed il russo Karen ...