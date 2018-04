Tennis | Masters 1000 Montecarlo 2018 | risultati quarti di finale Rafael Nadal spazza via

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal spazza via Dominic Thiem. Eliminato Marin Cilic : Giornata dedicata ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo: un venerdì che ha mostrato l’incredibile supremazia sulla terra rossa dello spagnolo Rafael Nadal, che va a caccia dell’undicesima affermazione nel Principato. Il maiorchino ha dominato il suo match contro l’austriaco Dominic Thiem, sconfiggendolo addirittura per 6-0 6-2 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. Una vittoria schiacciante per il numero ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di sabato 21 aprile : Nel Principato di Monaco si sono allineati ai semifinali sia i tabelloni di singolare che quelli di doppio: l’Italia, nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo resta rappresentata da Simone Bolelli e Fabio Fognini, che dopo aver ricevuto una wild card per prendere parte al torneo di doppio, si giocheranno un posto in finale domani alle ore 11.30 sul Campo Ranieri III contro la coppia numero 4 del seeding, formata dai gemelli statunitensi Bob e ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal-Grigor Dimitrov - semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. SABATO 21 APRILE: 11.30 Rafael Nadal vs Grigor Dimitrov N.B. Possibili modifiche all'orario, ne sapremo di più ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal-Grigor Dimitrov - semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Rafael Nadal affronterà Grigor Dimitrov nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2018. Sulla terra battuta del Principato, il mancino di Manacor va a caccia dell’undicesima vittoria consecutiva e partirà con tutti i favori del pronostico nei confronti del bulgaro, desideroso però di mettere in difficoltà il numero 1 mondiale. Si preannuncia una bella partita ricca di emozioni e assolutamente avvincente, imperdibile per tutti gli ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montecarlo 2018 : Bolelli-Fognini volano in semifinale nel doppio! Battuti Klaasen-Venus in due set : Il Tennis italiano resta vivo a Montecarlo. Nonostante l’eliminazione di Andreas Seppi di ieri, ultimo azzurro rimasto nel tabellone del singolare dell’ATP Masters 1000, il Bel Paese vola nel doppio grazie alla coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini: i già finalisti sulla terra del Principato si sono imposti per 7-6 6-3 in un’ora e mezza di gioco sulla coppia formata da Michael Venus e Raven Klaasen, accedendo così ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di venerdì 20 aprile : Il torneo sarà trasmesso in tv da Sky Sport , attraverso il canale Sky Sport HD , mentre sarà possibile seguirlo in streaming attraverso la piattaforma Sky Go . Di seguito il programma ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di venerdì 20 aprile : Nel Principato di Monaco si sono allineati ai quarti di finale sia i tabelloni di singolare che quelli di doppio: l’Italia, nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo resta rappresentata da Simone Bolelli e Fabio Fognini, che dopo aver ricevuto una wild card per prendere parte al torneo di doppio, si giocheranno un posto in semifinale domani alle ore 11.00 sul Campo dei Principi contro il sudafricano Raven Klaasen ed il neozelandese Michael ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di giovedì 19 aprile : Quinta giornata di incontri sul rosso aristocratico del Masters 1000 di Montecarlo. La terra monegasca si prepara ad essere teatro di match interessanti validi per gli ottavi di finale. Il nostro Andreas Seppi, unico superstite della pattuglia italiana, se la vedrà contro il nipponico Kei Nishikori in un match sulla carta molto difficile. Tuttavia, il bolzanino cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo e centrare la qualificazione ai ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : impresa in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini! Eliminati Lukasz Kubot e Marcelo Melo! : Il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo regala un altro sorriso al contingente italiano in chiusura di giornata: Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno eliminato nel torneo di doppio la coppia numero uno del seeding formata dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo. I due azzurri hanno vinto in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-2 10-7 ed ora affronteranno nei quarti di finale i vincenti del match, che si disputerà domani, ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : i risultati di mercoledì 18 aprile. Nadal e Djokovic agli ottavi di finale - Seppi unico superstite azzurro : Si è definito, al termine di questa giornata, il quadro degli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa monegasca poche sorprese. C’era attesa per l’esordio di Rafael Nadal, 10 volte vincitore nel Principato. Ebbene, il n.1 del mondo non ha deluso infliggendo un secco 6-1 6-3 allo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del ranking) in 1 ora e 19 minuti di partita. Un incontro ben gestito dall’iberico, mai in ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : i risultati di mercoledì 18 aprile. Nadal e Djokovic agli ottavi di finale - Seppi l’unico superstite azzurro : Si è definito, al termine di questa giornata, il quadro degli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa monegasca poche sorprese. C’era attesa per l’esordio di Rafael Nadal, 10 volte vincitore nel Principato. Ebbene, il n.1 del mondo non ha deluso infliggendo un secco 6-1 6-3 allo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del ranking) in 1 ora e 19 minuti di partita. Un incontro ben gestito dall’iberico, mai in ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Marco Cecchinato fa tremare Milos Raonic - poi cede di schianto : Marco Cecchinato spaventa per oltre un’ora il bombardiere canadese Milos Raonic, poi è costretto ad alzare bandiera bianca e cedere il passo, salutando il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo al secondo turno. Lo score finale recita 7-6 (5) 6-2 per il nordamericano in un’ora e 27 minuti di gioco. Nel primo set la partita segue l’andamento dei servizi, con l’azzurro sempre avanti nel punteggio ed il nordamericano ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : Andreas Seppi supera in tre set Garcia-Lopez e conquista gli ottavi di finale! : Non si arresta la corsa di Andreas Seppi nel Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato il bolzanino conquista l’accesso agli ottavi di finale superando, al termine di una lunga battaglia, lo spagnolo n.68 del mondo, Guillermo Garcia-Lopez (lucky loser) con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 in 2 ore e 25 minuti di partita. Prossimo sfidante per il nostro Andreas sarà l’ex top10 del ranking mondiale Kei Nishikori (attuale ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo : Djokovic batte Coric e vola agli ottavi : L'allievo croato di Piatti, cede in due set all'ex numero 1 al mondo che per questo torneo si è affidato nuovamente alle cure di Marian Vajda, il coach di sempre, con cui ha vissuto gli anni dei più ...