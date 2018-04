Telecom Italia | Buzzi e Ubi Banca salvano Piazza Affari

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 16% - Telecom Italia a +1 - 6% (20 aprile 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI non ha molti dati macroeconomici in agenda. Da osservare piuttosto le assemblee degli azionisti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Telecom Italia a +2% - Campari a -2% (20 aprile 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi non ha molti dati macroeconomici in agenda. Da osservare piuttosto le assemblee degli azionisti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:49:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Telecom Italia a +1 - 2% - Stm a -1 - 4% - 20 aprile 2018 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI non ha molti dati macroeconomici in agenda. Da osservare piuttosto le assemblee degli azionisti.

Vivendi-Elliott - guerra su Telecom Italia/ Nava (Consob) : vicenda Tim fondamentale per nostri mercati : Telecom Italia, Elliott e Vivendi in guerra per Tim. In vista dell'assemblea continuano le dichiarazioni delle due parti. Interviene anche Mario Nava, Presidente della Consob(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:41:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Telecom Italia a +1 - 2% - Stm a -1 - 4% (20 aprile 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI non ha molti dati macroeconomici in agenda. Da osservare piuttosto le assemblee degli azionisti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:16:00 GMT)

Elliott vs Vivendi per Tim/ Il fondo Usa : è tempo di cambiare in Telecom Italia : Telecom Italia, Genish parla del fondo Elliott e dello scontro che può essere dannoso per Tim. Il Ceo della società parla anche della rete e dei rapporti con il Governo(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:47:00 GMT)

TIM/ Genish a Elliott : scontro tra azionisti è dannoso per Telecom Italia : Telecom Italia, Genish parla del Fondo Elliott e dello scontro che può essere dannoso per Tim. Il Ceo della società parla anche della rete e dei rapporti con il Governo(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:24:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Telecom Italia a +1 - 6% - Stm a -1 - 5% (19 aprile 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI punta a un nuovo rialzo. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Da osservare anche lo spread. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:18:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +2 - 1% - Telecom Italia a -1 - 4% - 12 aprile 2018 - : BORSA ItaliaNA news. Per Piazza Affari OGGI non ci sono molti dati macroeconomici. Particolare attenzione alla disoccupazione Usa.

Telecom Italia - Singer aumenta la propria quota : Teleborsa, - Paul Singer , il fondatore e azionista del fondo Elliott Management Corporation, lo scorso 6 aprile 2018, ha incrementato la propria quota azionaria in Telecom Italia all'8,848%, detenuta ...

Telecom Italia - Singer aumenta la propria quota : Paul Singer , il fondatore e azionista del fondo Elliott Management Corporation, lo scorso 6 aprile 2018, ha incrementato la propria quota azionaria in Telecom Italia all'8,848%, detenuta a titolo di ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Saipem a +3 - 1% - Telecom Italia a -3 - 2% (11 aprile 2018) : Borsa Italiana news. oggi per Piazza Affari non ci sono molti dati macroeconomici. Atteso però un discorso di Mario Draghi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:44:00 GMT)

Telecom Italia : Sanasi D'Arpe - lo Stato deve tornare ad essere propulsore del mercato : ... "Le privatizzazioni non sono state la panacea per l'economia Italiana e il ritorno a una presenza più strutturata dello Stato nell'economia non significa volgere lo sguardo al passato ma guardare ...

Perdite consistenti per Telecom Italia : Aggressivo ribasso per la compagnia telefonica , che passa di mano in perdita del 2,50%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Telecom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...