Teatro LA STATUA DI MARMO ovvero Intervista impossibile a Georg Friedrich Händel 20

newspettacolo

: RT @ShilasWords: 'Lo valuteranno sempre su quello su cui è bravo, musica bomba, uno che rotola e rimaniamo lì. Perdo io e la gente si convi… - robloveshayes : RT @ShilasWords: 'Lo valuteranno sempre su quello su cui è bravo, musica bomba, uno che rotola e rimaniamo lì. Perdo io e la gente si convi… - OopsNaya_ : RT @ShilasWords: 'Lo valuteranno sempre su quello su cui è bravo, musica bomba, uno che rotola e rimaniamo lì. Perdo io e la gente si convi… - Vale_Idoli_1D : RT @ShilasWords: 'Lo valuteranno sempre su quello su cui è bravo, musica bomba, uno che rotola e rimaniamo lì. Perdo io e la gente si convi… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) INFO E BIGLIETTERIA Per tutti gli spettacoli: Intero euro 12,00; Ridotto , over 65 - under 25, euro 10,00 Convezione a 4 spettacoli euro 32,00 Il Baretti aderisce all'iniziativa promossa dalla Città ...