Tav : assessore veneto - per Brescia- Verona impegno a limitare impatto cantieri : Verona, 20 apr. (AdnKronos) – Si è svolto stamane, nella sala consiliare del Comune di Peschiera del Garda (Verona), un incontro con i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana per esaminare le soluzioni progettuali approvate dal CIPE dei lavori per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della linea Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Venezia. L’appuntamento, convocato dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti ...

Tav : assessore veneto - per Brescia- Verona impegno a limitare impatto cantieri (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Abbiamo raccolto le istanze dei vari Comuni toccati dal tracciato per rendere il meno impattanti possibile le lavorazioni ‘ ha aggiunto De Berti ‘, contribuendo in modo decisivo al complesso iter approvativo di questo stralcio funzionale e facendo da interfaccia tra gli Enti locali, il Ministero e Rete Ferroviaria Italiana al fine di assicurare la sostenibilità ambientale ...

Morbillo : assessore Sicilia - domani Tavolo regionale : Palermo, 9 apr. , AdnKronos, 'Ho voluto verificare già oggi i protocolli adottati, soprattutto nel catanese e ho ritenuto utile un confronto con specialisti e dirigenti sanitari, anche in vista del ...

Catania : casi morbillo - assessore Sicilia convoca Tavolo tecnico : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) – Si riunirà martedì prossimo a Palermo il tavolo tecnico convocato dall’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, per discutere dei casi di morbillo nell’Isola, dopo le recenti morti a Catania di un bimbo di 10 mesi e una 25enne. Al vertice parteciperanno tutti i soggetti che, per i diversi aspetti specialistici, sono interessati alla materia. Oltre ai responsabili del servizio ...

Trony : assessore Donazzan - Regione Veneto in campo per Tavolo nazionale (2) : (AdnKronos) - "Uno degli obiettivi possibili è tentare di fare emergere eventuali manifestazione di interesse, anche per i punti vendita del Veneto. La competenza, le conoscenze tecniche e le capacità dei dipendenti fanno la differenza e – ha sottolineato Donazzan – rappresentano un valore aggiunto