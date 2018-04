«Tasse meno care» | Scaramellini scopre le sue prime carte

La corsa per la Champions diventata una gara a chi va meno piano. E se la Serie A non meriTasse 4 squadre in Europa? : C’è la Roma, numeri alla mano la squadra che più è peggiorata in assoluto nella Serie A (-11 in classifica rispetto all’anno scorso), che non fosse stato per il miracolo col Barcellona che le permette di sognare addirittura di vincere la Champions ora farebbe i conti con una stagione mediocre. C’è la Lazio, che dopo una splendida cavalcata sembra aver di colpo finito la benzina e spento la luce: ha già buttato via l’Europa League, rischia di far ...

Pensioni all'estero - Proietti (UIL) : numeri fisiologici - ma servono meno Tasse Video : In Italia esiste un tema di come migliorare le prestazioni Pensionistiche. Lo afferma il Segretario Confederale della UIL Domenico Proietti, intervistato nella trasmissione televisiva Mi Manda Rai 3, ricordando però che questi numeri sono fisiologici, legati alla mobilita' delle persone. Gran parte di quei oltre 300mila che vivono all'#estero sono persone che hanno vissuto tutta la vita all'estero e quindi ricevono lì la pensione. Il ...

La “fuga” dei pensionati : in 370mila si trasferiscono all’estero per pagare meno Tasse : Secondo l’indagine del Centro Studi di Itinerari Previdenziali sono già oltre 370mila gli ex lavoratori che si trasferiscono all'estero. Tra le mete più ambite il Portogallo.Continua a leggere

Riforma Pensioni 2018/ Salvini fa le prove da premier : “meno Tasse - più assegni-pensione” (ultime notizie) : Riforma Pensioni novità 2018, oggi 25 marzo. Anief contro Boeri: sì alla finestra a 61 anni. Tutte le novità e le ultime notizie sui temi previdenziali: Salvini fa le prove da premier(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 09:50:00 GMT)

Cgia : più Tasse e meno welfare - 18 milioni di italiani a rischio povertà : Cgia: più tasse e meno welfare, 18 milioni di italiani a rischio povertà In Italia la pressione tributaria (peso solo di imposte, tasse e tributi sul Pil) è al 29,6% (2016). In Ue nessun altro Paese ha avuto una quota così alta. Continua a leggere

Fisco - Cgia : più Tasse e meno welfare - 18 milioni di italiani a rischio povertà : "In via generale - prosegue in una nota la Cgia - questa operazione è stata perseguita attraverso "uno smisurato aumento delle tasse, un forte calo degli investimenti pubblici e un corrispondente ...

Fisco - Cgia : più Tasse e meno welfare : in 18mln a rischio povertà : Con tasse record in Ue e con una spesa sociale tra le più basse d'Europa, in Italia il rischio povertà o di esclusione sociale ha raggiunto 18 milioni di persone. Lo afferma la Cgia che aggiunge: "In ...

Cgia : più Tasse e meno welfare - in Italia 18 milioni di persone a rischio povertà : Il rischio di povertà o di esclusione sociale in Italia tra il 2006 e il 2016 è aumentato di quasi 4 punti percentuali, raggiungendo il 30% della popolazione. Il livello medio europeo è invece salito solo di un punto, attestandosi al 23,1 %

Le multinazionali pagano sempre meno Tasse : Secondo una ricerca del Financial Times, le dieci più grandi società al mondo per valore di borsa oggi pagano quasi il 10 per cento in meno rispetto a dieci anni fa The post Le multinazionali pagano sempre meno tasse appeared first on Il Post.

I sogni - irrealizzabili - di Di Maio : "Reddito minimo e meno Tasse" : La Germania ha impiegato 'sei mesi' per la formazione del governo. Per rassicurare gli industriali, che guardano alla formazione del governo, Luigi Di Maio promette di impiegarci 'di meno rispetto a ...

"Come artigiano della provincia di Cuneo spero che un governo cominci da meno Tasse e meno burocrazia" : BRUNO MURIALDO - Dopo la catastrofica politica di questi anni che ha visto migliaia di botteghe artigiane abbassare le saracinesche, il presidente degli artigiani della provincia di Cuneo Luca ...

Salvini sfida Bruxelles : "Manovra con meno Tasse" : "Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il Governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: ...