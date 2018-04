Svolta mancata sul governo Ora Di Maio raddoppia i veti

ilgiornale

: Sono campioni d'Inghilterra da mesi. Ma quanto dev'essere brutto che sia proprio tu, avversario di sempre, a fargli… - M_Prestisimone : Sono campioni d'Inghilterra da mesi. Ma quanto dev'essere brutto che sia proprio tu, avversario di sempre, a fargli… - GianluigiDotti : RT @VeneziaGilda: La svolta mancata dei Professionali - VeneziaGilda : La svolta mancata dei Professionali -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Il centrodestra apre al M5s. Luigi Disembra fare qualche concessione, ma poi il Movimento lo costringe a chiudere e lui torna in trincea:solo con La Lega. Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, se vogliono, possono dare un appoggio esterno. Non è andato secondo le previsioni il secondo tempo del mandato esplorativo di Elisabetta Alberti Casellati.La giornata è iniziata con segnali che non lasciavano presagire nessuno sbocco per i tentativi della presidente del Senato che sta cercando di comporre una maggioranza M5s-centrodestra. "Non faremo mai alleanze con Berlusconi, al Pd invece proponiamo di sederci al tavolo", spiegava ieri mattina Danilo Toninelli, parte della delegazione M5s con Giulia Grillo.Ma già nel primo pomeriggio sembravano aprirsi spiragli. Prima sono filtrate notizie su una trattativa proseguita per vie ufficiose e l'ipotesi di un tentativo M5s per un...