Superbike | Round Olanda 2018 | risultato e classifica prove libere Michael van der Mark

Superbike - Round Olanda 2018 : Chaz Davies e Marco Melandri lanciano il guanto di sfida a Rea ad Assen : Ormai ci siamo. Il Grande Circus delle derivate di serie su due ruote è pronto per affrontare uno degli appuntamenti più attesi della stagione, quello dell’Università del Motociclismo. Sul mitico circuito di Assen (Olanda), i centauri del Mondiale 2018 Superbike si affronteranno nelle due manche in programma per regalare spettacolo e guadagnare punti in chiave iridata. Sarà ancora una volta sfida tra Kawasaki e Ducati ed in particolare tra ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Aragon. Terzo Marco Melandri : Jonathan Rea ha mantenuto la vetta della Classifica del Mondiale Superbike 2018 dopo il Round di Aragon, terza prova della stagione. Il pilota della Kawasaki ha trionfato in gara-1, mentre nella seconda manche si è arreso ad un super Chaz Davies, che ieri aveva invece chiuso al secondo posto. Marco Melandri, invece, ha portato a casa un quarto ed un Terzo posto, vedendo pertanto allontanarsi la vetta della Classifica, ora a -18. La Classifica ...

Superbike SBK 2018 - round Aragon : diretta gara oggi 15 aprile - streaming e replica : Gli appassionati delle due ruote potranno seguire l'evento in chiaro grazie alle reti di casa Mediaset, Italia 1 e Mediaset Italia 2 ma anche in live streaming grazie al sito Sport Mediaset e all'app ...

Superbike SBK 2018 - round Aragon : orari oggi 14 aprile - diretta tv Mediaset e streaming - differita : Ecco dove poter seguire il nuovo GP di Superbike in tv e streaming e quali saranno gli orari di oggi, sabato 14 aprile 2018. Superbike 2018, round Aragon: 14 aprile, orari gara Per il sesto anno ...

Superbike - Round Aragon 2018 : è già lo spartiacque della lotta tra Ducati e Kawasaki : “Questa potrebbe essere la fase più delicata del campionato“. A dirlo è stato Jonathan Rea, che meglio non poteva fotografare l’avvio del Mondiale Superbike 2018. Il prossimo appuntamento, quello di Aragon, rischia di essere già uno spartiacque fondamentale nella lotta tra Kawasaki e Ducati. È un Mondiale equilibrato, e non solo per la decisione di ridurre la potenza dei motori ed evitare un altro dominio della Kawasaki. A ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : Marco Melandri in difficoltà - Chaz Davies spezza la maledizione - Jonathan Rea in vetta al Mondiale : Secondo Round del Mondiale 2018 Superbike e Jonathan Rea nuovamente in vetta alla classifica generale. Il tre volte campione del mondo sperava che il circuito di Buriram (Thailandia) potesse continuare ad essere un suo feudo e così è stato. Un primo ed un quarto posto nelle due manche thailandesi rilanciano le quotazioni del nordirlandese della Kawasaki che, specie nella run 1, ha fatto vedere numeri tipici del suo repertorio, valsi il dominio ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : Chaz Davies spezza la maledizione di Buriram ma Jonathan Rea torna in vetta al Mondiale : Secondo Round del Mondiale 2018 Superbike e Jonathan Rea nuovamente in vetta alla classifica generale. Il tre volte campione del mondo sperava che il circuito di Buriram (Thailandia) potesse continuare ad essere un suo feudo e così è stato. Un primo ed un quarto posto nelle due manche thailandesi rilanciano le quotazioni del nordirlandese della Kawasaki che, specie nella run 1, ha fatto vedere numeri tipici del suo repertorio, valsi il dominio ...

Superbike - Motul Thai Round - Gara2 : vittoria autorevole per Chaz Davies : Al quarto posto troviamo Jonathan Rea : per il Campione del Mondo oggi non è stata una giornata facile: se Gara1 aveva lasciato la sensazione che la sua vittoria fosse più frutto del suo talento che ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : trionfo di Chaz Davies in gara-2. Melandri settimo - perde la vetta della classifica iridata : Fase molto concitata e Davies si fa largo , approfittando di un errore del campione del mondo in carica, stabilendo il giro più veloce nella terza tornata, portandosi in quarta piazza, mentre ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea +2 su Marco Melandri dopo il Round in Thailandia : Jonathan Rea è il nuovo leader della Classifica del Mondiale 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo è balzato al comando con 2 punti di vantaggio su Marco Melandri al termine del Round in Thailandia. Classifica Mondiale 2018 Superbike: (foto Pier Colombo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

Superbike - Round Thailandia 2018 : trionfo di Chaz Davies in gara-2. Melandri settimo - perde la vetta della classifica iridata : La Ducati di Chaz Davies centra il primo successo in Thailandia della Casa di Borgo Panigale. Gara-2 della seconda prova del Mondiale 2018 di Superbike sorride al gallese che ha preceduto il duo Yamaha composto da Michael Van der Mark ed Alex Lowes. In quarta piazza Johnny Rea che, approfittando del settimo posto di Marco Melandri (Ducati), conquista la vetta della classifica mondiale in sella alla Kawasaki. Ritiro per l’altra verdona di ...

LIVE Superbike - Gara-2 Round Thailandia 2018 in DIRETTA : vittoria di Davies - Melandri settimo in difficoltà - Rea primo nel Mondiale : Il leader della classifica generale riuscirà a piazzare la zampata? OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Gara-2 del Round di Thailandia , prova valida per il Mondiale Superbike 2018: cronaca in ...

LIVE Superbike - Gara-2 Round Thailandia 2018 in DIRETTA : vittoria di Davies - Melandri settimo in difficoltà - Rea primo nel Mondiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gara-2 del Round di Thailandia, prova valida per il Mondiale Superbike 2018. Sul tracciato di Buriram andrà in scena un appuntamento fondamentale per l’intero campionato. Jonathan Rea cerca la doppietta dopo aver trionfato ieri, ma il Campione del Mondo dovrà stare attento alla voglia di rivalsa della Ducati, soprattutto di Marco Melandri che deve risalire la china dopo l’ottavo posto in ...

LIVE Superbike - Gara-2 Round Thailandia 2018 in DIRETTA : Ducati e Melandri per il riscatto - Rea vuole allungare in classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gara-2 del Round di Thailandia, prova valida per il Mondiale Superbike 2018. Sul tracciato di Buriram andrà in scena un appuntamento fondamentale per l’intero campionato. Jonathan Rea cerca la doppietta dopo aver trionfato ieri, ma il Campione del Mondo dovrà stare attento alla voglia di rivalsa della Ducati, soprattutto di Marco Melandri che deve risalire la china dopo l’ottavo posto in ...