Stufa di stare sugli spalti | la ragazza scavalca e tenta un’invasione di campo | il

ilfattoquotidiano

: RT @manuelamare7: Non piace stare a ripetere cose che certi altri dovrebbero aver capito da un pezzo facendo mancare i pezzi. È il pezzo ch… - molina_matteo : RT @manuelamare7: Non piace stare a ripetere cose che certi altri dovrebbero aver capito da un pezzo facendo mancare i pezzi. È il pezzo ch… - itsbettabitch : Sono stufa di stare così male voglio solo stare meglio ma ho paura non succederà mai -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Una studentessa dell’Università di Bath, nel Regno Unito, sta seguendo con le amiche un evento sportivo quando decide dire le barriere e faredi. Il salto però non è dei migliori, laperde l’equilibrio e cade di faccia. La studentessa però non demorde, si rialza decisa ma viene messa al tappeto dal getto d’acqua di un irrigatore. A giudicare dalle risate l’invasione non è riuscita secondo i piani ma lo show comico è da laurea honoris causa L'articolodi, laun’invasione di: il risultato è un doppio disastro proviene da Il Fatto Quotidiano.