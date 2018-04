STREETS OF RED | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: RT @NintendoHall: #StreetsofRed: Devil’s Dare Deluxe, pubblicato il trailer di lancio del titolo su Nintendo Switch - godess_aneyha : RT @NintendoHall: #StreetsofRed: Devil’s Dare Deluxe, pubblicato il trailer di lancio del titolo su Nintendo Switch - superjuanitoan2 : RT @NintendoHall: #StreetsofRed: Devil’s Dare Deluxe, pubblicato il trailer di lancio del titolo su Nintendo Switch - NonTrotski : RT @NintendoHall: #StreetsofRed: Devil’s Dare Deluxe, i nostri primi 31 minuti di video gameplay dai Nintendo Switch europei -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Secret Base debutta su Switch con Street of Red Devil’s Dare Deluxe, ed oggi su gentile concessione dello stesso, vogliamo condividere con voi la nostra. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. STREET OF REDIn Street of Red Devil’s Dare Deluxe vestiamo i panni di un Nerd, nel bel mezzo di una fiera fumettistica tutti i partecipanti diventano zombie, lo scopo del gioco è quello di sterminare ondate di non morti. Il gioco ricorda sia per il comparto grafico e sonoro che tecnico i celebri picchiaduro a scorrimento degli anni 90. Ogni cosplay vanta di abilità differenti, da sfruttare per avanzare nei 4 differenti stage che compongono questa breve avventura. Portando a termine il gioco è possibile sbloccare non solo nuovi personaggi ma anche ...