Strangola la moglie con il cavo della stampante : anziano condannato a 14 anni : Il fatto accadde nel febbraio 2017 in una frazione di Porto Santo Stefano (Grosseto). L'uomo, 71enne pensionato ex dipendente dell'ospedale di Orbetello, aveva ucciso la donna al culmine di una lite.Continua a leggere

Uccide la moglie Strangolandola nel sonno : “Ignora me e i nostri figli per stare su WhatsApp” : Un uomo ha ucciso la moglie 32enne strangolandola nel sonno per ché dipendente dai social network. "Eravamo felici finché non le ho regalato uno smartphone. La situazione è degenrata, lei ha cominciato a trascurare me i i bambini". È stato arrestato.Continua a leggere