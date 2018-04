ansa

: Sig. @berlusconi, c'era bisogno di dire queste cose?? Ok, odi il #M5S. Ma stia zitto e abbia rispetto anche verso g… - AvicMat11 : Sig. @berlusconi, c'era bisogno di dire queste cose?? Ok, odi il #M5S. Ma stia zitto e abbia rispetto anche verso g… - myo75ho : RT @christianrocca: Apertura di Berlusconi ai Cinquestelle. - thexeon : Strali di Berlusconi contro M5s: 'A Mediaset pulirebbero i cessi' -

(Di venerdì 20 aprile 2018) "E' gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i". Così il leader di Forza Italia, Silvio, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del ...