Stop alle terre dei fuochi nel Lazio | Movimento 5 stelle contro Zingaretti

Natale di Roma - da domani al via : Stop alle auto e musei gratis : Tre giorni per il Natale di Roma, tra cerimonie istituzionali, parate di vestali e pretoriani, musei gratuiti e una domenica di festa popolare in piazza, sul modello del Capodanno. Si comincia da ...

Beta talassemia - nuova terapia genica efficace : Stop alle trasfusioni per i malati : I malati di Beta talassemia non dovranno più fare trasfusioni. Grazie alla terapia genica e un auto-trapianto di cellule staminali, 22 persone hanno potuto eliminarne o ridurne di parecchio la frequenza. Il risultato, descritto sul New England journal of medicine dai ricercatori del Brigham and Women’s Hospital di Boston, segna una svolta perché è la prima volta che la terapia genica viene provata su un numero così vasto di malati, e ora ...

Riabiltati i tre ippodromi sardi. Firmato il decreto a Roma - dopo lo Stop alle attività dello scorso gennaio : Il provvedimento consentirà il regolare svolgimento delle attività previste per l'anno in corso e già dal prossimo 22 aprile, nell'ippodromo di Chilivani, si potranno tenere gli appuntamenti in ...

Finanziaria - lunedì al via l'esame del ddl : 'Stop alle sedute notturne' : Approfondimenti Finanziaria, stoppato il taglio di 80 milioni per cultura, welfare e antiracket 12 aprile 2018 Ars, la Finanziaria dei tagli arriva in commissione: presentati 1.400 emendamenti 16 ...

Jovanotti annulla il concerto. Il medico : "Stop per stress alle corde vocali" : Ravenna, 17 aprile 2018 - Tanto stress vocale, al quale si è sommata la stanchezza dovuta ai due concerti in 48 ore e le corde vocali di Jovanotti sono andate, diciamo così, 'in riserva'. Tanto da ...

«Stop alle auto a Nervi? Durante Euroflora il test sulla pedonalizzazione» : Bucci: il parcheggio delle Ferrovie può essere destinato ad altro. Tursi prepara un piano per il recupero dei Parchi dopo la rassegna

Trump compatta gli alleati sullo Stop alle armi chimiche e stacca Erdogan dai russi : Ha vinto la linea Mattis, perché Trump ha scelto la risposta misurata suggerita dal capo del Pentagono, per evitare un’escalation. Così, quasi in continuità con l’amministrazione Obama, ha prevalso chi si oppone ad un intervento più profondo degli Usa nella guerra civile siriana. La strategia dunque resta quella di aspettare che Assad vinca militar...

Mosca verso contro-sanzioni agli Usa - Stop alle importazioni : Il parlamento russo si prepara a rispondere alle sanzioni Usa con un disegno di legge che limiterà le importazioni dagli Stati Uniti - e da quei paesi che sostengono le sanzioni americane - di alcol, ...

Siria - Mosca reagisce alle sanzioni Usa : Stop alle importazioni e ai motori per i razzi : ... Ivan Melnikov: «In risposta alle azioni ostili da parte degli Stati Uniti, tutte le forze politiche della Duma hanno messo in evidenza la necessità di una risposta sia politica che economica». Nella ...

Mosca verso le contro-sanzioni a Washington : "Stop alle importazioni e alla cooperazione su nucleare e aeronautica" : Il Parlamento russo si prepara a rispondere alle sanzioni Usa con un disegno di legge che limiterà le importazioni dagli Stati Uniti - e da quei Paesi che sostengono le sanzioni americane - di alcol, tabacco, generi alimentari e prodotti agricoli. Lo riportano le agenzie russe.Tra le contro-sanzioni proposte dalla Duma c'è anche la sospensione della cooperazione nel campo dell'industria nucleare e aeronautica. La Russia intende poi ...

Coldiretti : "Stop alle speculazioni delle industrie sul prezzo del latte" : Stop al far west sui contratti per il latte. E' quanto chiede Coldiretti di fronte alle comunicazioni di variazione unilaterale al ribasso del prezzo alla stalla o di riduzione delle quantità ...

Alessia Marcuzzi - Carta - Hunziker e altri Vip : Stop alle armi chimiche : Marco Carta, Hunziker, Marcuzzi: bocca coperta per #stopchemicalattacks Nelle ultime ore sui social si stanno diffondendo delle foto di personaggi molto noti e persone comuni che si coprono la bocca e il naso mentre si fanno un selfie. Si tratta della campagna social iniziata a causa dai tragici eventi che stanno interessando il territorio siriano, dove la popolazione vive costantemente sotto bombardamenti e violenza senza stop. Come non ...

Migranti : a Zarzis manifestazione - 'Stop alle morti in mare' : ANSAmed, - TUNISI, 9 APR - Al porto di Zarzis, città tunisina testimone della tragedia migratoria, si terrà stamane una manifestazione per ricordare all'opinione pubblica che migliaia di persone, tra ...

'Stop alle grandi navi nei piccoli canali della laguna' : La denuncia da Mazzorbo contro il nuovo fenomeno della 'invasione turistica decentrata' con grosse imbarcazioni